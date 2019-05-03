 外贸商必须有Line 账号
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外贸商必须有Line 账号

内容

外贸商必须有Line 账号，如何成功注册呢？

外贸商必须有Line 账号，Line账号的注册流程

第一步：成为接码平台用户

第二步：充值

第三步：购买虚拟号接收验证码

第四步：注册Line 账号

外贸商必须有Line 账号才能成功登录Line软件，因此还不清楚如何注册账号的小伙伴，一定要看下这篇文章。

外贸商必须有Line 账号
外贸商必须有Line 账号才能推广吗？来了解正确答案

外贸商必须有Line 账号才能推广吗？Line是海外的社交软件，可以在该软件中添加好友，和好友聊天，也可以分享自己的产品让用户直接在平台中购买，功能方面非常强大，但需要登录后才能使用，因此想要在Line推广的外贸商必须有Line 账号才能完成。注册Line账号的方法非常简单，只需要拥有一个可以接收验证码的手机号即可。


外贸商必须有Line 账号，如何成功注册呢？


虽然很多用户知道外贸商必须有Line 账号才能利用Line推广产品，但并不清楚究竟如何才能成功注册Line账号。想要成功注册账号，首先就是需要有一个手机号，这种情况下我们就需要通过接码平台来解决手机号的问题了，接码平台可以购买任何国家的手机号来完成接码，实现注册Line账号的目的。


外贸商必须有Line 账号，Line账号的注册流程


由于外贸商必须有Line 账号，因此注册Line账号势在必行，其实注册流程非常简单，只需要通过以下几步就能完成。


第一步：成为接码平台用户


  1. 打开老虎平台https://tiger-sms.com/cn进入到网站之后，映入眼帘的是英文显示，这时点击右上角选择“中文”后就可以了解页面信息了，

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  1. 点击“购买号码”后，系统会提示需要登录账号，如果没有老虎平台的账号，就需要点击“创建”来注册账号。