在国内获得Line账号的具体操作

国内怎么用Line？获得Line账号的具体操作

国内怎么用Line？Line这款软件支持跨平台使用，有着传统的即时通讯功能，免费通话、视频通话、电子邮件、商店、游戏等都可以使用。在国内想要使用Line，需要虚拟手机号才能正常使用Line。大多人是不清楚如何国内怎么用Line？接下来老虎接码平台带来了详细的操作流程。

国内怎么用Line？老虎接码平台告诉你答案

众所周知，接码平台就是一个能购买全球各地的手机号，而购买虚拟手机号的目的则是，为了注册使用Line或者其他海外软件。但是对于怎么找到接码平台，却难倒了一大片用户，其实使用老虎平台https://tiger-sms.com/cn 就能获取虚拟手机号注册Line了。

国内怎么用Line？在老虎平台上购买手机号

老虎平台是一家专业靠谱的接码平台，通过该平台就能接收到各国的短信验证码，且拥有着世界上所有的号码资源，在保护用户隐私上，也做的极致，只需要验证邮箱就能开始使用，整体的操作流程不会泄露个人信息。手续费也是超低的，花最少的前就能体验到各款软件。下面就来详细讲一下在老虎平台是怎么获取Line号的。

1、点击网站：https://tiger-sms.com/cn 前往老虎平台，在平台首页转换到中文模式，就能看到【账号登录】和【注册】的选项了。点击【注册】，到老虎平台的登录方式，填入登录（英文昵称）、电子邮箱、密码、确认密码和联系方式（QQ）就可以点击【老虎接码平台】注册了。

2、注册成功后，在个人的账号页面中，就能看到用户信息、秘钥、购买号码、记录、明细、充值等功能。点击【充值】对个人账户充值，跳出的支付方式，选择合适的支付功能，在下方输入金额，支付完成后，就会到账。

3、点击【购买号码】选项，在页面搜索栏中，搜索Line，在国家地区栏中，搜索你想要国家手机号，点击【购买】，就购买成功了。刷新之后，就能看到下方的【在线手机号】，所对应手机号、国家。

国内怎么用Line？下载Line就能使用了

以上的操作完成之后，就下载一个Line，打开软件，点击【注册】按钮，输入刚才购买的虚拟手机号，点击【验证码】选项，前往老虎平台，在【购买号码】中看，在线手机号收到的验证码，再到Line平台输入验证码，就注册好了。这时候就已经拥有Line号，就能在国内使用了。

总的来说，国内怎么用Line？这个大问题已经解决了，有时候用户老是注册不成功，可能就卡在了手机号这，这时候购买一个虚拟手机号就能行了。老虎平台确实是一个不错的选择，不仅能接受全世界的短信验证码，且稳定性也强，是一个绝佳的选择。

看了以上的操作方式，是不是很简单呢，还不知道国内怎么用Line？就试试以上的操作吧！