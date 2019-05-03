 国外Line 账号注册需要的条件
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国外Line 账号注册需要的条件

内容

国外Line 账号注册需要具备哪些条件

国外Line 账号的注册流程介绍

国外Line 账号注册需要的条件
一分钟让你快速注册国外Line 账号，一定要收藏！

最近，Line在社交软件市场中异常火爆，作为一款实时通讯软件，全球注册用户更是超过了14亿人群，也是海外最为常用的一款聊天软件，不仅可以让用户免费的和好友通话，也可以利用该软件进行购物、获取更多新闻信息，因此也成为了国内外贸商的必备软件。很多用户不清楚如何注册国外Line 账号，接下来就教给大家一个好用的注册方式吧。


国外Line 账号注册需要具备哪些条件


  1. 国外Line 账号注册需具备国外手机号


Line是国外的一款社交软件，国内手机号注册是无法准确接收到验证码的，因此想要对国外Line 账号注册就需要拥有国外手机号，如果是国内的用户，可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn来获取手机号进行验证。


  1. 国外Line 账号注册需更换IP地址

由于网络限制，在注册国外Line 账号的时候，国内的网络无法直接下载Line软件，需要将IP地址更改为海外地址之后，才能下载并进行注册。


国外Line 账号的注册流程介绍


很多小伙伴不清楚如何获取国外手机号，接下来就先从国外手机号获取方式为首，来为大家详细的讲解一下国外Line 账号的注册流程吧。


  1. 点击https://tiger-sms.com/cn打开老虎网站，在页面上方将语言更改为中文，以方便更清楚的查看页面信息。

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  1. 点击页面中的“购买账号”，可以看到页面提示登录账号，这时如果有老虎平台账号就可以直接登录，如果没有就需要点击“注册账号”进行注册。