为什么外贸商必须有Line账号？

让外贸商必须有Line账号，是如何获取

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外贸商必须有Line账号，老虎平台

想在国内实时沟通使用，只需要一个虚拟手机号，因为国外的手机号才能无限畅通Line，所以这就需要在老虎平台上，购买一个虚拟国外手机号即可。老虎平台是一家接码平台，能够接收来自全球的验证码，也有着所有的号码资源，不管对于哪国的用户，都提供了优惠政策，且超低的充值手续费，才能让用户放心充值购买。关于如何让外贸商必须有Line账号？在老虎平台上的一系列操作，接下来会有详细解析。

在老虎平台注册账号，外贸商必须有Line账号的第一步

首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn链接，直接点击进去；

打开网站之后，在右边选择中文模式，方便阅读，直接点击【注册】，先获得老虎平台的账号，一一输入【登录】（昵称）、【电子邮箱】、【密码】和【联系方式】，点击【注册】，就成功获得了老虎平台的个人账号。