获取外国号码的最佳方式

国外手机号如何获取，哪种方式更实用

国外手机号在某些时候，作用也是比较大的，特别是注册一些无法在国内使用的软件时，只有通过国外的手机号接收验证码才能完成。对于国内人群来讲，如果亲朋好友没有在国外，想要拥有国外手机号就比较困难，这时老虎接码平台Tiger-sms.com/CN的作用就展现了出来。

国外手机号获得方式

而随着时代的发展，为了满足国内人群对国外手机号的需求，一些国外虚拟手机号接码平台也应运而生，直接在平台中购买虚拟手机号，就可以成功接收验证码并对一些软件注册。国外虚拟手机号接码平台的存在，就为国内人群提供了便利。

但是随着国外虚拟手机号接码平台的越来越多，市场的竞争也是非常激烈的，很多人群并不清楚究竟获取国外手机号哪个平台比较可靠，哪个平台的稳定性比较强。

国外手机号获取哪种方式更实用呢？

目前很多渠道都是可以获得国外手机号的，比如说Google Voice、Textnow、Textfree、Talkatone、老虎接码平台等等。不同的获取渠道，操作方式不一样，也有一定的优缺点存在。

要说哪种获取国外手机号的渠道比较可靠，小伙伴们可以尝试下老虎接码平台Tiger-sms.com/CN，虽然需要购买，但是安全性以及稳定性是比较好的，也可以根据自己需要的服务选择。通过Tiger-sms.com/CN可以购买多个国家的虚拟号码。

Tiger-sms.com/CN网站出售的国外手机号价格都是比较低的，由于是虚拟号码，可以做到完全匿名，不会牵涉到个人的任何数据，这一点相对来讲是比较友好的。

通过Tiger-sms.com/CN获取国外手机号的步骤

Tiger-sms.com/CN的操作步骤是特别简单的，使用起来也特别的简单，无论是手机还是电脑，都可以快速完成接码。具体的操作流程如下：

点击Tiger-sms.com/CN进入网站，在网站上方选择注册账号。

在注册账号的页面输入个人的邮箱地址之后，系统会向邮箱中发送验证邮件。 登录邮箱之后，打开邮件并点击验证即可完成注册。 注册成功之后，可以直接向账号中充值，后续够买虚拟手机号时会更加的便捷。

老虎接码平台获取国外手机号的优势有哪些呢？

安全可靠

老虎接码平台Tiger-sms.com/CN的安全性是毋庸置疑的，接收境外的验证码只需要几分钟就可以完成。在购买国外手机号时，不需要填写任何源于自己的信息，只需要通过电子邮箱就可以成功注册。

支持多个国家地区

老虎接码平台Tiger-sms.com/CN支持的国家地区是比较多的，用户可以通过这个平台随意的选择各个国家的虚拟手机号。

价格便宜

每一位用户都可以以最低的价格成功获取国外手机号，并快速的完成国外一些软件的注册，也可以享受到一定的优惠。

想要获得国外手机号的小伙伴，一定要尝试下老虎接码平台，专业的接码平台，才能给自己提供一份保证，安全稳定的系统，也能确保接码成功。没有国外手机号，但是又想要注册一些国外平台的情况下，赶紧了解下上方获取国外手机号的方式吧。