使用Tiger-SMS创建一个谷歌账户

老虎接码平台带你实现全球号码资源

老虎接码平台，拥有了全球的号码资源。在国内有很多人想要使用国外软件，但都不知道如何拥有虚拟手机号，其实老虎接码平台就能实现。这一次小编带来了详细的操作流程，下面就来了解一下吧！

拥有老虎接码平台的虚拟手机号的整体步骤

想要获得虚拟手机号，这些完整步骤一定要一步一步来；

第一步：打开老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站；

第二步：注册一个老虎接码平台的账号；

第三步：充值、并购买一个虚拟手机号；

第四步：最后下载使用的国外软件，使用购买的虚拟手机号。

必须经过这四个步骤才能完整使用软件，下面一一讲解各个步骤的具体操作。

第一步：打开老虎接码平台

打开这个网址：老虎平台https://tiger-sms.com/cn 可以直接跳转到平台上。

第二步：注册一个老虎接码平台的账号

1、到网站首页后，因为初始状态是英文模式，右上角有切换中文模式；

2、有【登录】和【注册】两个选项，没有账号的点击【注册】；

3、根据页面提示分别填入各个信息，最后点击【注册】，就有老虎接码平台账号了。

第三步：在老虎接码平台上，充值并购买虚拟手机号

登录成功后，进入到个人中心，简单了解一下基础功能和用户信息；

2、想要购买虚拟手机号，先充值金额到用户中心，点击【充值】；

3、支付方式上，有八种，适合国内支付的，就有支付宝，点击支付宝，进行充值；

会自动跳转到第三方页面上，小额数值到大额数值以此类推，勾选需要充值的金额；

5、支付成功后，先复制你的卡密，后续还需要用；

6、返回到老虎接码平台上，在框中粘贴你的卡密，点击【确认】，金额就到账了。

点击【购买号码】，在相应的搜索栏中输出软件以及想要购买的国家手机号，点击【购买】；

8、购买成功后，就获得了虚拟手机号。

对于这一步的操作，是有些复杂的，很多人有了账号之后，却不知道如何充值购买，所以要详细解析，才能获得手机号。

第四步：下载国外软件，并使用老虎接码平台上购买的虚拟手机号

1、在手机上下载你想使用的国外软件，并打开；

2、打开之后，点击【注册新账号】

3、不同软件，所需要的步骤也不同，填写账号信息后，粘贴在老虎接码平台上购买的虚拟手机号；

4、前往老虎平台点击【获取验证码】，并复制验证码；

5、前往软件，粘贴你的验证码，点击【登录】，就成功了。

根据以上的操作步骤来完成，是不是就变得简单多了，对于想要在老虎接码平台上购买虚拟手机号的用户，一定要试着操作一次，就能成功。有了老虎接码平台，就能随时购买世界各地的号码资源，不用担心信息泄露，只需要邮箱就能登录成功。还在等什么？赶快来试试吧！