获得老虎验证码的教程

如何获得老虎验证码？国内详细教程来啦！

老虎验证码如何获得？老虎接码平台能够收到验证码，但对于大多人来说，还不知道具体的流程。有些人知道老虎接码平台能够购买虚拟手机号，但是怎么用？怎么充值？怎么接收验证码？却无从得知。现在国内也有详细的教程了，下面就来看看具体操作！

老虎验证码轻松就能获取

获取验证码一般是，购买手机号之后，在注册操作页面，不知道怎么获取？在这里给大家讲解一套整体的操作流程，在老虎接码平台获得账号、充值购买虚拟手机号、获取老虎验证码。在这一系列的操作下，就能清楚了解啦！

获得老虎接码平台的账号，获得老虎验证码第一步

首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn ，点击网站，自动跳转到老虎平台的首页。先转换到中文模式，更方便了解，点击【注册】，分别填入【登录】昵称、电子邮箱、密码和联系方式的信息，点击下方的【注册】，就成功获得了老虎平台的账号。

在老虎接码平台上充值，获得老虎验证码第二步

登录成功后，进入个人中心，可以看到后台有【购买号码】、【记录】、【统计明细】、【充值】等功能，点击【充值】，平台有八种支付方式，在国内最熟悉的还是支付宝，点击支付宝进行充值，跳转到第三方页面。

在此页面，有七种商品金额，分别是30、50、100、200等以此类推，选择要充值的数额，点击【立即支付】，支付成功后，订单页面会有一些支付信息，下方会显示购买的卡密，复制卡密。前往老虎平台上输入你的卡密，并按确认键。到这里第二步就已经完成了。

购买虚拟手机号，获得老虎验证码第三步

个人中心里显示了余额之后，可以正常购买虚拟手机号了。点击【购买号码】，右侧框中会有两个搜索栏，第一个搜索栏是软件，第二个搜索栏是国家，选择你需要的国家，点击购买，就完成操作了。

在软件中接收老虎验证码

购买完成后，在设备上下载软件，打开后，点击【注册】，这里需要输入你的信息，在手机号栏中，填入在老虎平台上购买的手机号，再前往老虎后台，点击【获取验证码】，复制验证码，到软件上粘贴，最后点击【注册】，就完成了。这一操作主要是很多用户并不知道怎么接收老虎验证码，根据这样的操作就能正常接收了，如果收到验证码会有扣费情况，那么平台是会全额返回的。

关于如何获取老虎验证码，只要根据以上的操作流程就能轻松获得。老虎接码平台有世界上所有的号码资源，对国内外的手机软件，也都包含在内，所以说在老虎平台上，不仅有了用户隐私，还能随时用到各国的软件，实在是太方便了。不要犹豫了，这是一家正规靠谱的接码平台，且超低的充值手续费和大量的优惠政策，完全可以让你放心。