注册第二个亚马逊账户的办法

注册第二个亚马逊账户的办法哪里有？

注册第二个亚马逊账户的办法哪里有？亚马逊公司是美国最大的一家电子商务公司，是最早经营的电子商务的公司之一，现在网站已经扩大了范围，成为全球商品品种最大的网上销售的企业，对于亚马逊的了解，国内做外贸商的自然了解甚多，甚至也想要在网站上线自己的产品，扩大经营销售。但由于国外网站都是需要国外手机号才能正常登录，所以这可难道了一大片企业，但现在国内已经有详细的攻略教程，下面我们来看看吧！

想注册第二个亚马逊账户，在老虎平台上

目前，在国内已经有了正规的平台，售卖虚拟号的价格也非常低，号码资源丰富，有着全世界的号码资源，且还在实时更新全球的手机号，所以说不管你需要多少个软件账户，在这个平台能买到更多的虚拟号，更方便搞业务，这就是老虎接码平台。老虎平台有200多个项目，全球都能接码，如果你想注册的国家或项目，在老虎平台客服留言即可。废话不多说，注册第二个亚马逊账户，继续往下看吧！

注册第二个亚马逊账户的总流程

第一步：在老虎平台网站上注册一个账户；

第二步：在个人账户上充值金额；

第三步：购买虚拟号码；

第四步：在亚马逊网站上实测登录。

根据以上的操作步骤，就可以注册第二个亚马逊账户。

第一步：打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn，初次打开网站，展现的是英文模式，只需点击右上角找到中文即可。点击【注册】，分别输入用户信息，因为老虎平台更注重用户隐私，所以说用有效邮箱就能注册成功，填写完成后，点击【注册】就可以了。

第二步：在个人账户上充值

有了账户后，找到【充值】功能，点进去后，在7种支付方式中选择支付宝方式，点击【卡密】，就跳转到支付页面了，初次充值可以先试冲最低金额30，平台会有一个充值手续费，价格不高。现在的网站已经更新了，在第三方页面中就能支持微信支付了，选择一个支付方式，输入你的联系方式，支付成功后，一定要复制自己的卡密。再返回到平台，粘贴卡密位置就可以了。

第三步：购买虚拟号

找到【购买号码】选项，并点击，找到亚马逊软件，再选择一个国家虚拟号，点击【购买】扣除相应的金额之后，就获取了一个亚马逊账户，想要注册第二个亚马逊账户，就可以根据以上的操作实行。

第四步：网站实操

前往搜索引擎，搜索亚马逊，打开官网，点击【注册】，填写购买的虚拟号，验证码需要到老虎平台接收，在后台中点击【验证码】，一分钟之内就能响应，再复制验证码，到亚马逊网站上粘贴就好了。

虽然在国内，国外的软件都是禁止的，但是通过一些渠道还是能正常使用的，对于想要发展海外业务的企业来说，也是拓展一个范围，注册第二个亚马逊账户的实操方法就在这里了，大家有需要就试一试。