 注册第二个亚马逊账户的办法
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

注册第二个亚马逊账户的办法

内容

注册第二个亚马逊账户的办法哪里有？

想注册第二个亚马逊账户，在老虎平台上

注册第二个亚马逊账户的总流程

第二步：在个人账户上充值

第三步：购买虚拟号

第四步：网站实操

注册第二个亚马逊账户的办法

注册第二个亚马逊账户的办法哪里有？


注册第二个亚马逊账户的办法哪里有？亚马逊公司是美国最大的一家电子商务公司，是最早经营的电子商务的公司之一，现在网站已经扩大了范围，成为全球商品品种最大的网上销售的企业，对于亚马逊的了解，国内做外贸商的自然了解甚多，甚至也想要在网站上线自己的产品，扩大经营销售。但由于国外网站都是需要国外手机号才能正常登录，所以这可难道了一大片企业，但现在国内已经有详细的攻略教程，下面我们来看看吧！


想注册第二个亚马逊账户，在老虎平台上


目前，在国内已经有了正规的平台，售卖虚拟号的价格也非常低，号码资源丰富，有着全世界的号码资源，且还在实时更新全球的手机号，所以说不管你需要多少个软件账户，在这个平台能买到更多的虚拟号，更方便搞业务，这就是老虎接码平台。老虎平台有200多个项目，全球都能接码，如果你想注册的国家或项目，在老虎平台客服留言即可。废话不多说，注册第二个亚马逊账户，继续往下看吧！


注册第二个亚马逊账户的总流程


第一步：在老虎平台网站上注册一个账户；


第二步：在个人账户上充值金额；


第三步：购买虚拟号码；


第四步：在亚马逊网站上实测登录。


根据以上的操作步骤，就可以注册第二个亚马逊账户


第一步：打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn，初次打开网站，展现的是英文模式，只需点击右上角找到中文即可。点击【注册】，分别输入用户信息，因为老虎平台更注重用户隐私，所以说用有效邮箱就能注册成功，填写完成后，点击【注册】就可以了。

1

第二步：在个人账户上充值


有了账户后，找到【充值】功能，点进去后，在7种支付方式中选择支付宝方式，点击【卡密】，就跳转到支付页面了，初次充值可以先试冲最低金额30，平台会有一个充值手续费，价格不高。现在的网站已经更新了，在第三方页面中就能支持微信支付了，选择一个支付方式，输入你的联系方式，支付成功后，一定要复制自己的卡密。再返回到平台，粘贴卡密位置就可以了。


第三步：购买虚拟号


找到【购买号码】选项，并点击，找到亚马逊软件，再选择一个国家虚拟号，点击【购买】扣除相应的金额之后，就获取了一个亚马逊账户，想要注册第二个亚马逊账户，就可以根据以上的操作实行。

7

第四步：网站实操


前往搜索引擎，搜索亚马逊，打开官网，点击【注册】，填写购买的虚拟号，验证码需要到老虎平台接收，在后台中点击【验证码】，一分钟之内就能响应，再复制验证码，到亚马逊网站上粘贴就好了。

13

虽然在国内，国外的软件都是禁止的，但是通过一些渠道还是能正常使用的，对于想要发展海外业务的企业来说，也是拓展一个范围，注册第二个亚马逊账户的实操方法就在这里了，大家有需要就试一试。
谢尔盖·尼古拉耶夫
作者: 谢尔盖·尼古拉耶夫

撰写有关编程语言、机器人、电话软件和最新开发趋势的文章。他的文章是各级开发人员的宝贵资源，提供提示、教程和行业见解。