如何购买支付宝虚拟号码？掌握超全操作步骤

购买支付宝虚拟号码的方法是什么？想要注册新的支付宝账户的小伙伴，一定正在寻找这个问题的答案！但我们知道虚拟手机号可以注册支付宝账户之后，购买虚拟手机号就成为了注册支付宝的关键！我们需要找到可靠的虚拟手机号购买渠道，老虎接码平台就是很好的选择。看看如何在老虎接码平台上购买支付宝虚拟号码。

1.我们需要先进入到老虎接码平台，可以直接在浏览器上输入https://tiger-sms.com/cn这个网址。

2.进入到老虎接码平台之后，我们需要先将页面的语言切换成中文方便浏览内容，点击右上方的倒三角图标选择语言就可以了。

3. 要在老虎接码平台上购买支付宝虚拟号码，需要先注册信息。点击页面上方的“登记”按钮，就可以进入到注册信息的页面了。

4.进入到注册信息页面之后，可以使用邮箱完成注册，确认好信息无误之后，直接点击确认，就成功的获得了老虎接码平台的个人账号。

5. 购买支付宝虚拟号码之前，需要先给个人账户充值，老虎接码平台支持多种支付方式，大家可以直接通过支付宝输入充值金额进行支付。

6.充值成功之后，在个人账户中，点击左侧的“购买号码”按钮，我们可以在这个平台上购买很多国家的虚拟手机号码，按照自己的需求筛选就可以了。

7.选择好虚拟手机号码之后，在购买的页面上会直接出现虚拟手机号码的购买费用，支付完成就获得了这个虚拟手机号码，这个虚拟手机号码就可以用来注册新的支付宝账户，这也是我们购买支付宝虚拟号码的目的。

8.购买完虚拟手机号码之后，在手机的支付宝APP上，就可以使用新的虚拟手机号码进行支付宝账户的注册操作了。

9.在支付宝注册页面直接输入虚拟手机号码信息，系统会自动给手机号码发送验证码，我们需要到老虎接码平台购买虚拟手机号码的页面上查看验证码信息。

10.将页面上的验证码复制好，在支付宝输入验证码的位置将它粘贴过来，再点击页面下方的注册按钮，就成功的完成了支付宝账号的注册操作。购买支付宝虚拟号码的最终目的也实现了。

11.以上的步骤操作完成之后，我们既买到了新的虚拟手机号码，同时也用它完成了新的支付宝账户的注册操作，能够使用新的支付宝进行交易，也可以用来在购物的时候直接付款使用。

有购买支付宝虚拟号码的需求，可以直接到老虎接码平台上操作，这是一个靠谱的平台，帮助很多用户解决了虚拟手机号码购买的难题。无论我们在哪里想要使用虚拟手机号码注册信息，都可以先到老虎接码平台上购买虚拟手机号码接受验证短信，这样就能够成功的完成账号信息的注册操作。按照这篇文章介绍的方法，可以快速准确的买到虚拟手机号码，满足自己的使用需求。