支付宝验证号码怎么购买？分享好用的购买方法





支付宝验证号码怎样购买？在进行支付宝账户注册的时候，是需要有能够接收短信的手机号码，这样才能够完成平台的审核成功注册支付宝账户。注册支付宝账户的条件是有一个可以接收验证码的手机号码，我们可以通过购买虚拟手机号码实现这个操作。在老虎平台上就可以购买支付宝验证号码。看看具体的购买流程是怎样的。





一 获得支付宝验证号码的方法

先进入到老虎平台的官网，输入https://tiger-sms.com/cn网址即可。





2.第一次登录老虎平台一般是默认英文模式，我们需要先将网站的语言切换成中文，点击右上角的三角标志就可以。





3.我们需要先注册老虎平台的账号，点击页面上的注册按钮，按照页面上的要求依次填写好个人信息，推荐使用邮箱注册就可以了，这是获取支付宝验证号码的关键一步。





4.注册好老虎平台的个人账号之后，在个人中心可以先充值，点击购买号码的选项，再点击购买卡密执行充值。





5.点击充值按钮之后，会跳转到一个购买的页面，我们可以在这里选择自己需要的金额，之后点击支付，直接使用支付宝支付就可以了。支付成功之后，将页面上的卡密复制下来。





6.返回到老虎平台，在页面上输入复制的卡密信息，按下确认按钮，可以在个人账户看到充值的金额。





7.充值完成之后，可以点击购买号码，获取支付宝验证号码，我们可以在页面上选择不同的国家，购买虚拟手机号码。买到虚拟手机号码之后，需要保存好这个号码，之后注册支付宝账户的时候使用。





二 注册支付宝账户的方法

1.打开支付宝APP，点击注册的按钮，进入到账户的注册页面。





2.输入在老虎平台上购买的虚拟手机号码，这里需要使用这个虚拟手机号码接收验证码，点击发送验证码按钮之后，我们需要重新回到老虎平台。





3.进入到老虎平台之后，将发送到支付宝验证号码的验证码复制好，再回到支付宝的注册页面，将验证码粘贴到指定位置，完成平台的验证信息环节。





4.确认好支付宝注册账户的信息全部填写正确之后，最后点击确定按钮，就完成了支付宝账户的注册操作，我们就拥有了一个新的支付宝账户。





上边这几步就是获得支付宝验证号码的方法，按照这个教程操作还是很简单的。想要注册新的支付宝账户，一定要有可以正常接收短信的手机号码，才可以通过支付宝平台的信息验证，成功的注册好支付宝账号使用，让我们多了一个好用的线上支付工具。

在老虎平台上可以直接购买支付宝验证号码，根据自己的需求选择不同国家的虚拟手机号码，无论在哪里都可以随时注册账户软件，老虎平台上购买虚拟手机号码的价格也是很划算的，在这里享受最低的充值手续费和购买费用，让大家可以放心购买使用，平台的优势还是需要自己亲自来体验的。