短信激活支付宝的手机号码怎么买？购买指南来了

注册支付宝的条件并不难，难的是我们需要有多个能够接收短信激活支付宝的手机号码。想要购买虚拟手机号码，我们可以选择老虎平台，在这个平台上可以购买全球的手机号码，资源是很丰富的。有了接收短信验证码的手机号，就可以根据自己的使用需求，注册多个支付宝账户了。看看在老虎平台上购买短信激活支付宝的手机号码是如何购买成功的。

一 在老虎平台购买手机号

2.进入到老虎平台时候，需要先切换平台的语言模式，点击右上角的三角图标，选择中文的浏览模式即可。

3.要在老虎平台上购买短信激活支付宝的手机号码，需要先在平台上注册个人信息，在这里我们直接填写邮箱就可以注册成功。

4.个人账户注册成功之后，下一步是先在账户内充值，选择个人中心的“充值”按钮，进入到充值的页面。

5.在充值页面可以选择自己可以接受的金额，平台提供了多种支付方式，国内一般选择支付宝付款就可以了。

6.完成充值之后，我们需要在订单页面复制好获得的卡密信息，返回到老虎平台，将卡密粘贴到充值页面，这样就充值成功了，下一步就是购买短信激活支付宝的手机号码了。

7.点击页面上的“购买号码”选项，我们根据自己要的需要，选择任意一个国家的手机号码，在页面上可以看到购买金额。

8.确定好要购买的手机号信息，直接点击“购买”按钮，就成功的拥有了短信激活支付宝的手机号码。

二 注册支付宝账户

在移动设备或者是手机上下载好支付宝的APP软件，点击进入到注册页面。

2.在注册页面上逐项填写个人信息，手机号码这里直接填写在老虎平台上购买的手机号码就可以了。

3.点击发送手机验证码，之后到老虎平台查看验证码信息，并且复制验证码，返回到支付宝账户注册页面。

4.将老虎平台上复制的验证码粘贴到指定位置，检查其它的个人信息，没有修改的地方，可以直接提交，这样就完成了支付宝账户的注册操作。

在老虎平台上购买短信激活支付宝的手机号码，整个操作步骤是很简单的，而且这个平台上的手机号码资源也很多，用户可以按照自己的需求自行选择。购买能够正常接收短信验证码的手机号，才有资格注册新的支付宝账户信息。

想要购买短信激活支付宝的手机号码，需要选择正规的渠道，老虎平台已经帮助很多用户解决了这个问题。大家可以按照上边介绍的操作流程，自己到老虎平台上购买手机号码，想要注册多个支付宝账户，就按照自己的需求选择不同数量的手机号码操作就可以了。简单又可靠的方法已经分享给小伙伴了，需要的话就自己动手操作吧！