 虚拟号码支付宝注册方法
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虚拟号码支付宝注册方法

内容

虚拟号码支付宝注册方法是什么？超全教程来了

虚拟号码支付宝注册方法

虚拟号码支付宝注册方法是什么？超全教程来了


虚拟号码支付宝的注册方法，是很多小伙伴想要了解的，尤其是需要使用多个支付宝的朋友，更加需要找到好用的支付宝注册教程。使用手机号码可以注册支付宝，虚拟号码同样可以用来注册支付宝。想要注册多个支付宝账户，我们就需要先获取虚拟号码，看看具体的虚拟号码支付宝注册步骤是什么。


1.我们需要先登录老虎平台的网址https://tiger-sms.com/cn，进入到网站之后，需要先切换网站的语言，点击右上方的倒三角图标，选择中文模式即可。

2.想要操作虚拟号码支付宝的注册，需要先获得虚拟手机号。初次登录到老虎平台，我们需要先在平台上注册信息，点击“登记”按钮之后，就可以进入到注册的页面了，我们直接使用电子邮箱就可以注册平台的信息，保存好登录密码。

3.注册成功之后就可以获得个人的账号，进入到个人账户页面之后，我们可以开始购买虚拟手机号。

4.为了保证成功的购买虚拟手机号，我们可以在“我的账户”页面先点击“充值余额”的选项，充值之后就可以购买虚拟号码了，这是虚拟号码支付宝注册的关键步骤。


5.点击“购买号码”之后，再点击“购买卡密”执行充值。

6.我们需要复制好卡密信息，返回到老虎平台的首页，输入卡密，按下确认按钮。

7.输入卡密之后等待一分钟的时间，个人账号就会显示余额，之后我们就可以点击“购买号码”的选项，挑选一个国家购买虚拟手机号，之后就可以进行虚拟号码支付宝的注册操作了。


8.在手机上下载支付宝APP，点击注册按钮。


9.我们需要先填写好账号信息，直接复制在老虎平台上购买的虚拟手机号，将它粘贴到支付宝上，点击下一步的按钮。


10.在支付宝输入手机号，再到老虎平台上点击获取验证码，将验证码复制到粘贴板上。

11.在支付宝的注册页面，将老虎平台上获取的验证码粘贴好，确认输入的账号注册信息，最后点击注册，就成功的完成了虚拟号码支付宝的注册操作。


12.想要注册多个支付宝账户，就要根据自己的需求，先在老虎平台上购买虚拟手机号，这样才能够成功的注册支付宝，后期可以使用支付宝进行交易，每一次的操作步骤都可以重复。


以上是虚拟号码支付宝的注册流程，我们需要按照这些步骤进行操作，就可以成功的注册支付宝账户使用了。支付宝是网购重要的支付工具，也是我们生活中经常使用的支付方式。想要有多个支付宝账户，就需要先获得能够接收验证码的手机号码，使用虚拟手机号也可以实现这个功能。


想要购买虚拟手机号用来接收验证码，可以选择老虎平台，这个平台是可以放心使用的。有了虚拟手机号码，按照支付宝的注册步骤，就可以轻松的完成虚拟号码支付宝的注册操作了，这样就有了可以正常使用的支付宝账户，满足自己的交易使用需求。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。