 支付宝一次性密码的号码怎么买？
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支付宝一次性密码的号码怎么买？

内容

支付宝一次性密码的号码怎么买？详细购买教程来了

支付宝一次性密码的号码的来源。根据自己的操作需求选择即可。

支付宝一次性密码的号码怎么买？

支付宝一次性密码的号码怎么买？详细购买教程来了


支付宝一次性密码的号码，是注册支付宝账户的关键。我们需要有可以正常接收短信的手机号码，绑定注册支付宝账户。想要注册多个支付宝账户，可以通过虚拟手机号码进行操作。老虎平台上就能够买到虚拟手机号码，看看具体的购买步骤是哪些。购买支付宝一次性密码的号码的教程已经为大家整理好了。


一 注册老虎平台账号

1.点击老虎平台的网站 https://tiger-sms.com/cn，可以直接进入到网站的首页。

2.点击首页右上方的三角标志，切换网站的语言模式，我们直接选择中文就可以了。


3.在老虎平台上先注册好个人的账户，点击页面上的“注册”按钮，进入到账户注册的页面。

4.根据注册页面的信息提示，逐项填写好个人的信息，完成注册之后就获得了老虎平台的个人账号。这是获得支付宝一次性密码的号码的前提。


二 在老虎平台购买虚拟手机号码

1.在老虎平台上注册个人账户之后，需要先给账户充值，点击页面上的“充值”按钮，进入到充值页面。

2.点击“购买卡密”的选项，网站会自动跳转到购买页面，在这里我们可以选择7种不同面额的充值金额，根据自己的需求选择就可以了，用支付宝支付就可以了。

3.支付成功之后，需要复制订单页面的卡密信息，之后返回到老虎平台的充值页面，将复制的卡密粘贴过来，就完成了充值操作。

4.点击“购买号码”的选项，在这里我们可以购买很多国家的虚拟手机号码，这些就是

支付宝一次性密码的号码的来源。根据自己的操作需求选择即可。


三 注册支付宝账户

  1. 打开手机上的支付宝APP，点击页面上的注册按钮，进入到账户注册的页面。


2.在页面上输入注册信息，这里的手机号直接使用在老虎平台购买的虚拟手机号码就可以了。


3.我们需要在注册页面点击发送验证码，之后再回到老虎平台，在页面上找到验证码信息，将它复制到粘贴板上。

4.重新回到支付宝账户信息的注册页面，将老虎平台上的验证码粘贴到这个页面，确认好注册信息无误之后，就可以点击确定按钮，这样就成功的注册好了支付宝账户。


上边介绍的是购买支付宝一次性密码的号码的方法，步骤介绍的很详细，在老虎平台上就可以完成操作。有了能够接收验证码信息的手机号码，就可以根据自己的需求注册支付宝账户了，这样能够让自己的支付方式变得更多。


在老虎平台上购买的支付宝一次性密码的号码，是可以放心使用的。想要注册多个支付宝账号，一定要先掌握获得虚拟手机号码的方法，在老虎平台上可以选择不同国家的虚拟手机号，购买金额也不会很高，是一个很好的平台，为我们提供了超多虚拟手机号码，可以满足自己想要注册不同软件的操作需求。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。