支付宝在香港账户如何注册？

支付宝香港账户如何注册？获取手机号码是关键！

支付宝香港账户的注册方法是很多小伙伴关心的事情。有了支付宝账户可以为我们提供更便捷的线上支付方式，也可以用支付宝进行网购。注册支付宝是需要有可以正常接收验证码短信的手机号码的，所以我们需要先获得可以正常使用的手机号码，这个时候就需要介绍一下老虎平台了，在这里能够成功的购买香港地区的手机号码，自然能够帮助们完成支付宝香港账号的注册操作了。

一 注册老虎平台的信息

2.如果是第一次进入到老虎平台的话，页面上默认是英文语言，我们需要先点击右上角将语言切换成中文进行浏览。

3.先在老虎平台上注册个人账户信息，才能够购买注册支付宝香港账户的手机号码，在页面上逐项填写信息就可以了，我们可以直接用邮箱进行信息的注册。

二 在老虎平台购买香港手机号码

1.在老虎平台上注册好个人账户信息之后，下一步是给账户充值。

2.点击“购买号码”的选项，之后点击“购买卡密”执行充值操作。

3.平台会自动跳转到充值页面，这里可以选择七种不同的商品。

4.大家选择自己认为适合的金额，点击“支付”按钮，国内一般使用支付宝支付，支付成功之后，还需要复制好卡密，这也是获取支付宝香港账户的关键。

5.返回到老虎平台，输入卡密，按下确认按钮。

6.等待一分钟左右，个人账户就会显示余额了，之后点击“购买号码”的选项，我们就可以开始够吗自己需要的香港地区的手机号了。

三 注册支付宝香港账户

1.打开支付宝APP软件，再点击页面上的“注册”按钮，进入到支付宝的注册页面。

2.按照页面上的提示输入个人信息，这里的手机号码直接填写在老虎平台上购买的香港手机号码就可以了。

3.点击页面上的发送验证码的按钮，之后进入到老虎平台，复制页面上出现的验证码信息。

4.返回到支付宝的注册页面，将老虎平台上的验证码直接粘贴到注册页面上，检查好注册信息，确认没有问题之后，直接提交支付宝的注册信息，就完成了支付宝香港账户的注册操作了。

在老虎平台上除了能够买到香港地区的手机号之外，也可以选择其它国家的手机号码，满足大家注册不同APP软件的使用需求。老虎平台上的手机号码价格很划算，使用邮箱就可以注册个人账户，很好的保护了个人信息的安全。要注册支付宝香港账户，推荐先到老虎平台购买香港地区的手机号。

学会了支付宝香港账户的注册方法，下一步就是要亲自动手操作了。在老虎平台上购买香港手机号码，就可以打开支付宝进行账户的注册了，整个操作步骤都很简单，按照页面的提示完成操作即可。