没手机号如何在阿里巴巴上获得验证，老虎平台完美攻略！

提到如何在阿里巴巴上获得验证，我们需要有效电子邮箱和手机号来接收验证码，对于没有多余手机号的用户而言也完全不用担心，只需要通过老虎平台即可获得完美虚拟手机号，这样不仅仅可以注册和认证阿里巴巴账号，后期还可以继续使用同一个虚拟号码，接下来介绍下获得虚拟手机号流程以及使用该号码如何在阿里巴巴上获得验证。

如何在阿里巴巴上获得验证，获得虚拟号流程

步骤一：提到如何在阿里巴巴上获得验证，我们需要先在老虎平台上注册账号，在浏览器输入网址https://tiger-sms.com/cn后按住回车键进入官网，点击右上角将语言换为中文，之后点击注册按钮开始完善老虎平台账号信息，如果有Facebook账号或者谷歌账号可直接登录。

步骤二:注册老虎平台账号后，点击购买按钮购买卡密，在卡密购买界面选择具体的充值金额，选择使用支付宝完成支付，根据引导使用支付宝支付后会显示卡密，复制卡密到老虎平台。

步骤三:提到如何在阿里巴巴上获得验证，接下来便是使用老虎平台购买用来接收验证短信的虚拟手机号，可直接搜索手机号归属地进行选择，购买后记住该手机号。

步骤四：访问阿里巴巴官网，输入账号信息并且输入刚才申请的虚拟手机号为验证手机号，点击验证按钮即可使用老虎平台接收到验证短信，这样我们便可以完成阿里巴巴平台的电子邮箱和手机号验证。

如何在阿里巴巴上获得验证，选对平台重要性

其实提到如何在阿里巴巴上获得验证时，还有很多类似的方法，像阿里小号或者直接购买海外的实名制手机卡，但是长远考虑还是要重视平台的选择。比如选择阿里小号等类型的APP，虽然这些虚拟手机号也可以接收验证码，但是却存在接收不到的情况，因为阿里巴巴平台本身有黑名单体系，对于存在异常行为的手机号会进行限制，这方面对比之下老虎平台接收不到验证码不收费，并且因为老虎平台手机号不是小号，因此不会被阿里巴巴平台限制。提到如何在阿里巴巴上获得验证，还可以直接购买实名制手机卡，比如留学生在国外办理的手机卡等，这种方法本身存在风险，我们不确认该手机号可以使用几次，一旦设置为验证手机号，后期还能否使用都是问题。

如何在阿里巴巴上获得验证，国际账号亦可验证

还有用户关注如何在阿里巴巴上获得验证时，指的是验证国际阿里巴巴账号，对此操作流程和验证国内阿里巴巴平台相同，这是需要更改下IP地址，比如使用hyperbeam这样的网站，不需要梯子在国内即可访问境外地区的阿里巴巴平台，然后就可以使用海外IP在国际版阿里巴巴平台上进行账号的注册和认证，进而拥有长期可用的国际版阿里巴巴账号。

以上介绍了没有手机号如何在阿里巴巴上获得验证，选择老虎平台这样用户基数大号码资源多的平台，即可轻松完成手机号验证，而后期的油箱验证更是随之解决，同时还不用担心手机号无效，后期依然可以安全放心的使用该号码。