Airbnb撤离中国后，房源商家如何应对？

Airbnb撤离中国，商家如何进行接下来的房源事务处理？

对于中国的房源商家来说，过去的两年无疑是遭受了重大打击的。一连串的海外服务平台，以亚马逊的kindle和Airbnb为首，纷纷撤出了中国，让中国的商家们饱受打击。那么为什么Airbnb会撤出呢？现在想要进入Airbnb的商家应该如何去处理注册和推广房源的工作呢？今天一一来做出回答。

Airbnb的撤出原因

其实不仅仅是Airbnb撤出中国，各个不同的平台撤出中国主要有两个原因。第一个原因就是原本的成本投入变高。中国市场最吸引国外商家平台投入的原则就是成本低，不仅仅是运营团队或者是运营资本都可以达到非常好的效果。但是一旦如果成本高了，商家无法在国内收获相应的利润，那么撤出也是提早的事情。

另外就是失去了兴趣。Airbnb一开始进入市场之内是彻底颠覆了我们寻常租房和旅游用房的概念的。因此往往会衍生出大量的潮流冲浪者。这些人就是带动了平台的主力军。但是紧接着仿冒者的出现，或者类似平台的出现，往往就会产生分流。这就让原本就无法在本地扎根的外来平台不得不退出。其中包括了打车软件Uber。

Airbnb撤出后，商家如何操作房源

Airbnb撤出中国市场之后，并不代表中国就没有客源，也并不代表商家无法将自己在国内的房源上传到平台。事实上随着国外大量的旅游者的进入，我们国家有大量的房源可以提供，并且如果海外也有一定房源的商家，也可以通过这个平台去开放可用的房源。步骤其实也是比较简单的。

完成注册，然后将自己手中的房源拍摄仔细的照片，360度角度进行拍摄，可以是找人拍照，也可以是自己拍摄。

拍好了之后，就可以写自己对于房客的要求，并且可以加上一些自己可以提供的额外服务等等。有些商家还会搭配导游服务，或者租车服务等等。这些是区分自己和其他房源商家的关键，不可马虎。

最后就是定价。其实也可以参考周边地区的价格来设定的。然后就可以点击成为房东了，按照后续的操作一一进行就可以了。其实整体来说步骤还是很简单的。

注册是重要问题

当然了想要完成后续所有的工作，其实是需要先完成注册的。注册对于我们国人商家来说还是比较头疼的。因为以前可以通过国内的Airbnb完成注册问题，但是现在只能在海外的服务器上面操作了。但国内的手机号是无法认可的，想要注册就需要有一个海外的手机号码，老虎平台就是提供这个号码的服务。

整体运作也很简单。只需要打开老虎平台的网站，然后点击注册之后，就可以通过邮箱进行注册了。注册成为老虎平台的成员之后，就可以点击购买卡密。然后将卡密进行充值到老虎平台账户，然后再挑选相应的国家和手机号码，选择了之后。就可以将这个号码去用来注册Airbnb平台了。验证码的问题，也可以直接在老虎平台这个订单号码中出现。所以不会出现无法注册的情况！

房源商家通过上述的步骤就可以轻松完成注册和上传房源的工作，可以继续在租房中赚钱啦！