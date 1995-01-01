注册微信：找智利号码注册账号

不管你是刚到智利的华人，还是需要和智利客户、朋友频繁用微信（WeChat）联系，大概率都遇到过这个头疼事：注册智利地区的微信，总被要求填本地手机号。想“微信注册不用自己的手机号”怕隐私泄露，问“注册微信去哪里弄智利手机号”又没头绪，甚至纠结“微信不绑定手机怎么注册”——其实不用急，找对工具，这些问题都能轻松解决。

TIGER SMS的虚拟号码服务，就是专门针对这种场景的“救星”。它不仅能帮你弄到可用的智利手机号，实现“用虚拟号码注册微信账号”，还是“微信注册保护隐私的方法”，连“微信账号注册验证码收不到怎么办”这种小麻烦，也能一并规避。不管是“微信中国注册”后想加智利联系人，还是直接注册“微信（WeChat）- 智利”账号，都能用得上。

为啥在智利用微信，需要本地号码？

很多人纳闷：国内微信用自己的号好好的，到了智利咋就需要本地号码了？其实是微信的地域服务规则 — 如果想在智利正常使用微信支付（比如给当地华人商家转账）、接收本地服务号推送（像智利华人社群通知、物流信息），甚至避免账号被误判为“异常登录”，绑定当地手机号会更稳妥。

但办一张智利实体手机号卡，得带护照去营业厅排队，还要缴月租，短期用太不划算；用国内手机号注册，不仅不符合“微信注册不用自己的手机号”的隐私需求，还可能收不到验证短信 — 这时候“微信注册用海外号码”，尤其是低成本的虚拟号码，就成了最优解。

手把手教你：用TIGER SMS弄智利号，注册微信

第一步：花5分钟，在TIGER SMS弄个智利虚拟号

打开TIGER SMS官网，先注册个账号——就填常用邮箱、设个密码，验证邮件点一下就好，不用填任何个人隐私信息；









接着充值，金额不用多，智利虚拟号单次使用成本就几块钱，支持支付宝，国内用户直接付很方便；