通过国外电话号码注册 Yandex

用虚拟号码注册账号

为什么要注册 Yandex 账户？它能用来做什么？

Yandex 是最大的互联网公司之一，提供包括 ​​邮箱服务（Yandex Mail）、搜索引擎、云存储（Yandex Disk）、地图导航、打车服务、在线广告、电商以及各种生活类应用​​ 在内的综合服务。注册一个 Yandex 账户，你不仅可以拥有一个 ​​免费的电子邮箱​​，还能使用一系列实用的互联网工具，例如：

​​Yandex Mail​​：类似 Gmail 的邮件服务，稳定且功能丰富

​​Yandex Disk​​：云存储服务，适合保存文件和分享资料

​​Yandex Maps​​：俄罗斯及全球地图和导航服务

​​Yandex Market​​：类似于电商平台的购物服务

​​Yandex Ads​​：用于广告投放和营销推广（尤其适合跨境电商从业者）

无论是出于个人使用、工作需求，还是市场调研、技术开发等目的，注册一个 Yandex 账户都可能成为你的需求之一。但在注册过程中，Yandex 通常会要求你提供一个 ​​手机号码​​，用于接收 ​​验证码（SMS）​​，以验证你的身份，确保你是一个真实用户。

如果没有手机号，或者不想用真实号码，该怎么办？

如果你 ​​没有目标国家的手机号​​，或者 ​​不想使用自己的真实号码​​（比如为了保护隐私、避免骚扰、注册多个账户等），那么你可以选择使用 ​​虚拟电话号码​​ 来完成注册。

什么是虚拟电话号码？它安全吗？​​

虚拟电话号码是通过互联网获取的临时号码，无需实体 SIM 卡，也不绑定真实手机或运营商。它和普通手机号一样能接收短信，但更安全、更灵活。

​​使用优势：​​

​​保护隐私​​：无需提供真实号码，避免骚扰和信息泄露

​​灵活便捷​​：无需插卡或换设备，有网络就能用

​​突破限制​​：使用目标国家号码，提高注册成功率

​​多账户管理​​：适合注册多个 Yandex 账号，如测试、营销等场景

什么是 TIGER SMS？为什么选择它来获取虚拟号码？

​​TIGER SMS​​ 是一个专业的 ​​虚拟电话号码服务平台​​，提供来自 ​​全球 200 多个国家和地区​​ 的临时电话号码，包括美国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚等热门国家。通过 TIGER SMS，你可以：

购买一个 ​​虚拟电话号码​​，用于接收 Yandex 或其他平台发送的 ​​验证码短信​​

快速、安全地完成账户注册，无需复杂操作

选择一个号码在 200 多个国家/地区注册所需的服务

享受 ​​稳定、快速的短信接收服务​​，以及可靠的客户支持

TIGER SMS 的号码适用于各种用途，包括 ​​注册社交平台、邮箱、电商网站、游戏账号等​​，是个人用户和开发者进行 ​​批量注册、隐私保护、自动化操作​​ 的理想选择。

如何使用虚拟号码（通过 TIGER SMS）注册 Yandex 账户？（详细步骤）

即使新手也能轻松完成，只需 5 步：买号→注册→填号→查码→输入码。

1. 注册 TIGER SMS 账号

打开浏览器进入 TIGER SMS 官网（认准正规网址），点击“注册/登录”创建账户（已有账号直接登录），填写邮箱和密码即可。

2. 充值你的账户

前往支付页面，选择支付方式（支持信用卡、PayPal、支付宝、比特币等）。

3. 购买虚拟电话号码

在服务列表中选择“Yandex”（Яндекс）；在号码列表中选择您需要的国家的号码。

4. 用虚拟号注册 Yandex

访问 Yandex 注册页 https://passport.yandex.com，点击“注册”（Зарегистрироваться/Sign up），填写任意邮箱、密码及必要信息（如姓名）。

当系统要求“输入手机号接收验证码”时：

选对应国家（与所购虚拟号归属地一致，如美国/英国等）；