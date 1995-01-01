通过国外电话号码注册 Yandex
内容
用虚拟号码注册账号
为什么要注册 Yandex 账户？它能用来做什么？
Yandex 是最大的互联网公司之一，提供包括 邮箱服务（Yandex Mail）、搜索引擎、云存储（Yandex Disk）、地图导航、打车服务、在线广告、电商以及各种生活类应用 在内的综合服务。注册一个 Yandex 账户，你不仅可以拥有一个 免费的电子邮箱，还能使用一系列实用的互联网工具，例如：
-
Yandex Mail：类似 Gmail 的邮件服务，稳定且功能丰富
-
Yandex Disk：云存储服务，适合保存文件和分享资料
-
Yandex Maps：俄罗斯及全球地图和导航服务
-
Yandex Market：类似于电商平台的购物服务
-
Yandex Ads：用于广告投放和营销推广（尤其适合跨境电商从业者）
无论是出于个人使用、工作需求，还是市场调研、技术开发等目的，注册一个 Yandex 账户都可能成为你的需求之一。但在注册过程中，Yandex 通常会要求你提供一个 手机号码，用于接收 验证码（SMS），以验证你的身份，确保你是一个真实用户。
如果没有手机号，或者不想用真实号码，该怎么办？
如果你 没有目标国家的手机号，或者 不想使用自己的真实号码（比如为了保护隐私、避免骚扰、注册多个账户等），那么你可以选择使用 虚拟电话号码 来完成注册。
什么是虚拟电话号码？它安全吗？
虚拟电话号码是通过互联网获取的临时号码，无需实体 SIM 卡，也不绑定真实手机或运营商。它和普通手机号一样能接收短信，但更安全、更灵活。
使用优势：
保护隐私：无需提供真实号码，避免骚扰和信息泄露
灵活便捷：无需插卡或换设备，有网络就能用
突破限制：使用目标国家号码，提高注册成功率
多账户管理：适合注册多个 Yandex 账号，如测试、营销等场景
什么是 TIGER SMS？为什么选择它来获取虚拟号码？
TIGER SMS 是一个专业的 虚拟电话号码服务平台，提供来自 全球 200 多个国家和地区 的临时电话号码，包括美国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚等热门国家。通过 TIGER SMS，你可以：
-
购买一个 虚拟电话号码，用于接收 Yandex 或其他平台发送的 验证码短信
-
快速、安全地完成账户注册，无需复杂操作
-
选择一个号码在 200 多个国家/地区注册所需的服务
-
享受 稳定、快速的短信接收服务，以及可靠的客户支持
TIGER SMS 的号码适用于各种用途，包括 注册社交平台、邮箱、电商网站、游戏账号等，是个人用户和开发者进行 批量注册、隐私保护、自动化操作 的理想选择。
如何使用虚拟号码（通过 TIGER SMS）注册 Yandex 账户？（详细步骤）
即使新手也能轻松完成，只需 5 步：买号→注册→填号→查码→输入码。
1. 注册 TIGER SMS 账号
打开浏览器进入 TIGER SMS 官网（认准正规网址），点击“注册/登录”创建账户（已有账号直接登录），填写邮箱和密码即可。
2. 充值你的账户
前往支付页面，选择支付方式（支持信用卡、PayPal、支付宝、比特币等）。
3. 购买虚拟电话号码
在服务列表中选择“Yandex”（Яндекс）；在号码列表中选择您需要的国家的号码。
4. 用虚拟号注册 Yandex
访问 Yandex 注册页 https://passport.yandex.com，点击“注册”（Зарегистрироваться/Sign up），填写任意邮箱、密码及必要信息（如姓名）。
当系统要求“输入手机号接收验证码”时：
选对应国家（与所购虚拟号归属地一致，如美国/英国等）；