用虚拟号码注册Lemon8账号。​Lemon与小红书和TikTok有何关联？

你肯定听说过 ​​TikTok（抖音国际版）​​ 和 ​​小红书​​ 吧？它们都是现在特别火的社交平台，一个主要是看短视频，另一个主要是分享购物、美妆、生活心得。

那今天我们要聊的是另一个​​越来越受欢迎的 App，叫做 Lemon8（来檬）​​，它有点像是 ​​TikTok 和小红书的“混合体”​​，而且最近在国外特别火，尤其是在美国、日本、东南亚这些地方。

Lemon8 是什么？

​​Lemon8​​ 是由 ​​字节跳动（ByteDance）​​ 开发的，对，就是那个开发了 ​​TikTok（抖音国际版）​​ 的公司！

你可以把 Lemon8 想象成一个：

- 生活方式分享平台​​（像小红书）：大家在这里分享美妆、穿搭、美食、健身、旅行、家居装饰等等。

- ​​也有短视频和图片内容​​（像 TikTok）：你可以刷到很多好看、有趣、有用的短视频，内容很贴近生活。

- 主打“种草”和发现好东西​​：就是看到别人分享的东西，会觉得“我也想要！”、“这个好棒，我要试试！”

所以，简单来说：

Lemon8 = 小红书 + TikTok 的混合版，专注在生活方式、种草和内容分享。​​