用虚拟号码注册Lemon8账号。Lemon与小红书和TikTok有何关联？
什么是 TIGER SMS？为什么注册 Lemon8 推荐用它？
你肯定听说过 TikTok（抖音国际版） 和 小红书 吧？它们都是现在特别火的社交平台，一个主要是看短视频，另一个主要是分享购物、美妆、生活心得。
那今天我们要聊的是另一个越来越受欢迎的 App，叫做 Lemon8（来檬），它有点像是 TikTok 和小红书的“混合体”，而且最近在国外特别火，尤其是在美国、日本、东南亚这些地方。
Lemon8 是什么？
Lemon8 是由 字节跳动（ByteDance） 开发的，对，就是那个开发了 TikTok（抖音国际版） 的公司！
你可以把 Lemon8 想象成一个：
- 生活方式分享平台（像小红书）：大家在这里分享美妆、穿搭、美食、健身、旅行、家居装饰等等。
- 也有短视频和图片内容（像 TikTok）：你可以刷到很多好看、有趣、有用的短视频，内容很贴近生活。
- 主打“种草”和发现好东西：就是看到别人分享的东西，会觉得“我也想要！”、“这个好棒，我要试试！”
所以，简单来说：
Lemon8 = 小红书 + TikTok 的混合版，专注在生活方式、种草和内容分享。