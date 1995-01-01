注册Facebook必看：哪里能找到巴西手机号？
内容
认识Facebook
Facebook就像是一个超级大的社交网络王国。在这个王国里，人们可以：
-
和远方的朋友、家人聊天，就像发短信一样方便
-
分享自己的生活照片和视频，让别人看到你做了什么有趣的事
-
加入各种兴趣小组，比如喜欢美食的人可以一起讨论好吃的，喜欢旅游的人可以分享旅行经历
-
了解世界上正在发生的事情，看看朋友们都在关注什么
很多人用Facebook来和朋友保持联系，或者认识新朋友，就像我们用微信和QQ一样，不过Facebook在全球有更多的人用。
怎么注册Facebook账号？
注册Facebook其实不难，就像注册一个游戏账号一样，步骤如下：
-
下载App：在你的手机应用商店（苹果叫App Store，安卓叫应用商店）里搜索“Facebook”，然后下载并安装这个App。
-
打开App：第一次打开Facebook时，你会看到“注册”或者“创建新账户”的按钮，点它。
-
填写信息：系统会让你填写一些信息，其中最重要的一步是要填一个能收到短信的手机号码，这个号码要选对国家哦。填好手机号后，Facebook会给这个号码发一条短信，里面有6位数字的验证码。
-
完成注册：把短信里的验证码填到App里，再设置一个你喜欢的用户名和密码，这样你的Facebook账号就注册好啦！
不过，有些人可能没有巴西的手机号，或者不想用自己的真实手机号注册，那该怎么办呢？别担心，有别的办法！
用虚拟号码注册 - 另一种简单方法
如果你没有巴西手机号，或者想保护自己的隐私，不想让别人知道你用的是什么号码注册的，你可以用虚拟号码来注册Facebook。
什么是虚拟号码？
虚拟号码就像是一个“临时电话号码”，它不是真的插在手机里的SIM卡号码，而是从网上得到的。你可以用这个虚拟号码来接收注册账号需要的验证码短信，用完之后就不用管它了，不用长期使用这个号码。
虚拟号码有什么好处？
-
保护隐私：不用自己的真实手机号，别人就不知道你是谁，不会收到骚扰电话或者短信。
-
没有限制：有些国家注册Facebook可能会有很多限制，比如要求必须是本国号码，用虚拟号码就可以绕过这些限制，用巴西号码注册就很方便。
-
很方便：不用去营业厅办卡，不用花钱买实体SIM卡，在网上点点就能得到一个虚拟号码。
-
可以注册多个账号：比如你想注册一个工作用的Facebook账号和一个私人用的账号，用虚拟号码就可以很轻松地做到。
为什么很多人选择巴西号码？
巴西的手机号码在注册Facebook时特别受欢迎，原因有这些：
-
容易获得：有很多平台都能提供巴西的虚拟号码，很容易就能找到。
-
成功率高：用巴西号码注册Facebook时，收验证码比较快，很少会出现收不到验证码或者注册失败的情况。
-
隐私保护好：用巴西的号码注册，别人不知道你真实的身份和位置，能更好地保护你的隐私。
怎么通过TIGER SMS用巴西号码注册Facebook？
TIGER SMS是一个专门提供虚拟号码的服务平台，很多用户都用它来注册各种账号，包括Facebook。下面是具体步骤：
第一步：注册TIGER SMS账号
-
打开TIGER SMS的官方网站。
-
点击“注册”按钮。
-
填写你的邮箱地址，设置一个密码，然后点击注册。注册的时候不需要提供你的真实姓名或者身份证号。
第二步：给账户充值
-
用你注册好的账号登录TIGER SMS。
-
在网站里找到“充值”或者“Top Up”的选项。
-
选择你方便的支付方式，比如支付宝、银行卡，甚至还可以用加密货币（一种虚拟货币）。
-
往账户里充一点钱，一般几块钱就够用啦。
第三步：购买巴西虚拟号码
-
在TIGER SMS的平台上，找到“购买号码”或者“购买电话号码”的选项。
-
在国家列表里，选择“巴西”。
-
选好号码后，点击“购买”按钮，然后按照提示完成支付。支付成功后，你就会得到一个临时的巴西手机号码。
第四步：用巴西号码注册Facebook
-
打开Facebook App，点击“注册”或者“创建新账户”。