注册Facebook必看：哪里能找到巴西手机号？

认识Facebook

Facebook就像是一个超级大的社交网络王国。在这个王国里，人们可以：

和远方的朋友、家人聊天，就像发短信一样方便

分享自己的生活照片和视频，让别人看到你做了什么有趣的事

加入各种兴趣小组，比如喜欢美食的人可以一起讨论好吃的，喜欢旅游的人可以分享旅行经历

了解世界上正在发生的事情，看看朋友们都在关注什么

很多人用Facebook来和朋友保持联系，或者认识新朋友，就像我们用微信和QQ一样，不过Facebook在全球有更多的人用。











怎么注册Facebook账号？

注册Facebook其实不难，就像注册一个游戏账号一样，步骤如下：

不过，有些人可能没有巴西的手机号，或者不想用自己的真实手机号注册，那该怎么办呢？别担心，有别的办法！





用虚拟号码注册 - 另一种简单方法

如果你没有巴西手机号，或者想保护自己的隐私，不想让别人知道你用的是什么号码注册的，你可以用​​虚拟号码​​来注册Facebook。





什么是虚拟号码？

虚拟号码就像是一个“临时电话号码”，它不是真的插在手机里的SIM卡号码，而是从网上得到的。你可以用这个虚拟号码来接收注册账号需要的验证码短信，用完之后就不用管它了，不用长期使用这个号码。





虚拟号码有什么好处？

​​保护隐私​​：不用自己的真实手机号，别人就不知道你是谁，不会收到骚扰电话或者短信。 ​​没有限制​​：有些国家注册Facebook可能会有很多限制，比如要求必须是本国号码，用虚拟号码就可以绕过这些限制，用巴西号码注册就很方便。 ​​很方便​​：不用去营业厅办卡，不用花钱买实体SIM卡，在网上点点就能得到一个虚拟号码。 ​​可以注册多个账号​​：比如你想注册一个工作用的Facebook账号和一个私人用的账号，用虚拟号码就可以很轻松地做到。





为什么很多人选择巴西号码？

巴西的手机号码在注册Facebook时特别受欢迎，原因有这些：

​​容易获得​​：有很多平台都能提供巴西的虚拟号码，很容易就能找到。

​​成功率高​​：用巴西号码注册Facebook时，收验证码比较快，很少会出现收不到验证码或者注册失败的情况。

​​隐私保护好​​：用巴西的号码注册，别人不知道你真实的身份和位置，能更好地保护你的隐私。





怎么通过TIGER SMS用巴西号码注册Facebook？

TIGER SMS是一个专门提供虚拟号码的服务平台，很多用户都用它来注册各种账号，包括Facebook。下面是具体步骤：

第一步：注册TIGER SMS账号

打开TIGER SMS的官方网站。 点击“注册”按钮。 填写你的邮箱地址，设置一个密码，然后点击注册。注册的时候不需要提供你的真实姓名或者身份证号。





第二步：给账户充值

用你注册好的账号登录TIGER SMS。 在网站里找到“充值”或者“Top Up”的选项。 选择你方便的支付方式，比如支付宝、银行卡，甚至还可以用加密货币（一种虚拟货币）。 往账户里充一点钱，一般几块钱就够用啦。









第三步：购买巴西虚拟号码

在TIGER SMS的平台上，找到“购买号码”或者“购买电话号码”的选项。 在国家列表里，选择“巴西”。 选好号码后，点击“购买”按钮，然后按照提示完成支付。支付成功后，你就会得到一个临时的巴西手机号码。





第四步：用巴西号码注册Facebook