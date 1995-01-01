中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

注册Facebook必看：哪里能找到巴西手机号？

内容

认识Facebook

怎么注册Facebook账号？

用虚拟号码注册 - 另一种简单方法

什么是虚拟号码？

虚拟号码有什么好处？

为什么很多人选择巴西号码？

怎么通过TIGER SMS用巴西号码注册Facebook？

注册Facebook必看：哪里能找到巴西手机号？

认识Facebook

Facebook就像是一个超级大的社交网络王国。在这个王国里，人们可以：

  • 和远方的朋友、家人聊天，就像发短信一样方便

  • 分享自己的生活照片和视频，让别人看到你做了什么有趣的事

  • 加入各种兴趣小组，比如喜欢美食的人可以一起讨论好吃的，喜欢旅游的人可以分享旅行经历

  • 了解世界上正在发生的事情，看看朋友们都在关注什么

很多人用Facebook来和朋友保持联系，或者认识新朋友，就像我们用微信和QQ一样，不过Facebook在全球有更多的人用。



怎么注册Facebook账号？

注册Facebook其实不难，就像注册一个游戏账号一样，步骤如下：

  1. ​​下载App​​：在你的手机应用商店（苹果叫App Store，安卓叫应用商店）里搜索“Facebook”，然后下载并安装这个App。

  2. ​​打开App​​：第一次打开Facebook时，你会看到“注册”或者“创建新账户”的按钮，点它。

  3. ​​填写信息​​：系统会让你填写一些信息，其中最重要的一步是要填一个能收到短信的手机号码，这个号码要选对国家哦。填好手机号后，Facebook会给这个号码发一条短信，里面有6位数字的验证码

  4. ​​完成注册​​：把短信里的验证码填到App里，再设置一个你喜欢的用户名和密码，这样你的Facebook账号就注册好啦！

不过，有些人可能没有巴西的手机号，或者不想用自己的真实手机号注册，那该怎么办呢？别担心，有别的办法！

用虚拟号码注册 - 另一种简单方法

如果你没有巴西手机号，或者想保护自己的隐私，不想让别人知道你用的是什么号码注册的，你可以用​​虚拟号码​​来注册Facebook

什么是虚拟号码？

虚拟号码就像是一个“临时电话号码”，它不是真的插在手机里的SIM卡号码，而是从网上得到的。你可以用这个虚拟号码来接收注册账号需要的验证码短信，用完之后就不用管它了，不用长期使用这个号码。

虚拟号码有什么好处？

  1. ​​保护隐私​​：不用自己的真实手机号，别人就不知道你是谁，不会收到骚扰电话或者短信。 

  2. ​​没有限制​​：有些国家注册Facebook可能会有很多限制，比如要求必须是本国号码，用虚拟号码就可以绕过这些限制，用巴西号码注册就很方便。

  3. ​​很方便​​：不用去营业厅办卡，不用花钱买实体SIM卡，在网上点点就能得到一个虚拟号码。

  4. ​​可以注册多个账号​​：比如你想注册一个工作用的Facebook账号和一个私人用的账号，用虚拟号码就可以很轻松地做到。

为什么很多人选择巴西号码？

巴西的手机号码在注册Facebook时特别受欢迎，原因有这些：

  • ​​容易获得​​：有很多平台都能提供巴西的虚拟号码，很容易就能找到。

  • ​​成功率高​​：用巴西号码注册Facebook时，收验证码比较快，很少会出现收不到验证码或者注册失败的情况。

  • ​​隐私保护好​​：用巴西的号码注册，别人不知道你真实的身份和位置，能更好地保护你的隐私。

怎么通过TIGER SMS用巴西号码注册Facebook？

TIGER SMS是一个专门提供虚拟号码的服务平台，很多用户都用它来注册各种账号，包括Facebook。下面是具体步骤：

第一步：注册TIGER SMS账号

  1. 打开TIGER SMS的官方网站。

  2. 点击“注册”按钮。

  3. 填写你的邮箱地址，设置一个密码，然后点击注册。注册的时候不需要提供你的真实姓名或者身份证号。

第二步：给账户充值

  1. 用你注册好的账号登录TIGER SMS。

  2. 在网站里找到“充值”或者“Top Up”的选项。

  3. 选择你方便的支付方式，比如支付宝、银行卡，甚至还可以用加密货币（一种虚拟货币）。

  4. 往账户里充一点钱，一般几块钱就够用啦。



第三步：购买巴西虚拟号码

  1. 在TIGER SMS的平台上，找到“购买号码”或者“购买电话号码”的选项。

  2. 在国家列表里，选择“巴西”。

  3. 选好号码后，点击“购买”按钮，然后按照提示完成支付。支付成功后，你就会得到一个临时的巴西手机号码。

第四步：用巴西号码注册Facebook

  1. 打开Facebook App，点击“注册”或者“创建新账户”。