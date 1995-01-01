注册AKULAKU必备：如何获取印尼手机号码并完成账号注册？

为什么要用印尼手机号？

最近很多朋友想用印尼的AKULAKU购物或者体验他们的分期付款服务，但第一步就卡住了——平台强制要求印尼手机号验证。这就像想进商场却找不到入口一样让人着急。其实这个限制很好理解，AKULAKU主要服务印尼本地用户，用手机号验证既能确保用户真实性，也方便后续的服务联系。就好比我们在国内注册淘宝，也需要绑定手机号是一个道理。

两种获取号码的方式对比

​​传统方法：买实体SIM卡​​之，但说实话挺麻烦的。一张卡要好几十块钱，而且回国后基本就废了。更别说专门为注册个APP跑一趟印尼，成本实在太高。​​更聪明的选择：虚拟号码​​现在大家都用虚拟号码解决这个问题。就像我们收快递可以用菜鸟驿站的代收服务一样，虚拟号码就是个"代收短信"的服务。既能收到验证码，又不用真的拥有这个号码

手把手教你用TIGER SMS注册AKULAKU

简单的步骤用TIGER SMS注册AKULAKU：

第一步：获取印尼虚拟号

首先，在您的浏览器中打开 TIGER SMS 官方网站。 使用您的电子邮件地址注册一个账户；整个过程只需两到三分钟。







充值您的余额（付款方式用卡、支付宝、加密货币和其他付款方式）。











登录后，在搜索栏中输入服务名称“AKULAKU”，然后在国家/地区列表中选择“印度尼西亚”。







付款后，您的号码将立即激活。速度非常快。

​​*小贴士​​：如果某个号码收不到验证码，可以换个号码试试.

第二步：准备AKULAKU APP

建议用安卓手机操作，直接在官网下载APK文件安装。苹果用户可能需要切换印尼区账号，稍微麻烦一点。









第三步：开始注册