如何在不使用个人手机号的情况下注册 Amazon Prime Video 账号

你有没有想过，怎么才能既不把自己的私人信息泄露出去，又能轻松看 Amazon Prime Video 上的那些电影和电视剧呢？现在大家都越来越重视保护自己的隐私了，所以保护个人信息真的很重要。而使用​​临时的虚拟手机号码​​，就是一种能帮你保护隐私、防止信息泄露的好方法。

这篇文章就会一步步告诉你，怎么用​​TIGER SMS提供的临时虚拟号码​​，安全又隐秘地注册 Amazon Prime Video 账号，这样你的真实身份就不会被别人知道啦！

什么是 TIGER SMS？它有什么优势？

​​TIGER SMS​​ 是一项提供​​临时虚拟 SIM 卡服务​​的平台，可用于在多个网站和应用程序（包括 Amazon Prime Video）上注册账号。通过该服务，你无需使用真实手机号，即可接收注册所需的​​短信验证码​​，从而实现​​匿名注册​​。

使用TIGER SMS的几大优势：

🛡️ ​​隐私保护（也就是匿名）​​

你用一个​​临时的手机号​​去注册，这样你的​​真实手机号就不会被看到​​，也就不用担心别人乱用你的信息啦。

🚀 ​​操作很简单​​

获取这个临时号码的过程​​很方便、很快​​，只需要​​几分钟​​就能搞定，不用搞得很复杂。

🌍 ​​可以选择不同国家的号码​​

你可以选一个​​别的国家或地区​​的号码，这样就算有些地方限制注册，你也能成功注册账号。

📵 ​​保护你的手机安全​​

用了临时号码，你就​​不会收到骚扰电话或者垃圾短信​​，让你的手机更清净、更安全。

如何获取用于注册Amazon Prime Video的虚拟号码？

按照以下简单步骤，即可在 ​​TIGER SMS 平台​​ 上注册账号、购买临时虚拟号码，并用其成功注册 Amazon Prime Video：

步骤一：访问 TIGER SMS 官方网站

打开TIGER SMS官网（https://tiger-sms.shop/cn ）。

步骤二：注册或登录账户

如果您还没有账户，点击“注册”按钮，使用邮箱创建一个新账户并设置密码；如果已有账户，直接登录即可。



步骤三：充值账户余额

登录后，进入个人中心，找到 ​​“充值余额”​​ 选项，选择支持的支付方式（如支付宝），按照提示完成充值。最低充值金额通常为 30 元，可多次使用。



步骤四：购买虚拟号码

购买TIGER SMS号码说明

1.在平台内找到 ​​“购买号码”​​ 或 ​​“Buy Number”​​ 选项。

2.在服务列表中选择 ​​“Amazon”​​（即亚马逊相关服务，包括 Prime Video）。

3.选择你希望注册时使用的​​地区/国家​​（请确保所选地区符合 Amazon 的注册要求，比如美国、英国等）。

4. 购买成功后，您可以在 ​​“活跃号码”​​ 或 ​​“Active Numbers”​​ 区域看到系统分配给您的​​临时虚拟号码​​。

5. 将该虚拟号码复制，并在 ​​Amazon Prime Video 注册页面​​ 填写该号码，用于接收验证码。

6. 返回购买号码TIGER SMS的页面。你可以在此页面查看到 Amazon 发来的验证码。

完成以上操作后，

你即可使用该临时号码成功注册 Amazon Prime Video 账号，全程无需使用个人真实手机号。

总结：安全、私密、畅享 Amazon Prime Video！

使用 TIGER SMS 提供的临时虚拟号码服务，你不用把自己的真实手机号告诉别人，可以更好地保护隐私；只需简单几步，就能注册 Amazon Prime Video，尽情观看各种电影和电视剧；而且你还可以选择不同国家的号码，这样即使某些地区有限制，也能顺利注册；赶快去 TIGER SMS 官网注册账号/TG，买个虚拟号码，开始在 Amazon Prime Video 上安全又畅快的观影体验吧！