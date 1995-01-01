如何用印尼号码注册ForeCoffee？2025最新简易教程

想在雅加达、巴厘岛还是泗水点一杯正宗的ForeCoffee，却被“请输入印尼手机号”卡住了？别慌, 有办法。

为什么ForeCoffee非要印尼手机号？

因为ForeCoffee是印尼本土咖啡连锁的官方App，为了防止刷单、营销号滥用，以及符合印尼当地的通信法规，强制要求所有用户必须使用以 +62 开头的印尼手机号进行短信验证。

对于我们这些游客、留学生、短期出差党来说，专门去买一张Telkomsel或XL的实体SIM卡又贵（最低也要10万盾起）又麻烦，插卡激活还可能要跑一趟便利店，仅仅为了收一次验证码，实在是太不值得了。

这时候就轮到“虚拟临时号码”大显身神了。

什么是虚拟临时号码？

简单来说，就是互联网上可以“租”来的真实手机号码，专门用来接收短信验证码。用完即扔，完全不用担心隐私泄露。

优点实在太香了：

超级便宜：一个号码通常只要人民币3-8元

秒速到账：付款后立刻就能用

高度匿名：彻底保护你的真实手机号

成功率极高：尤其是来自真实运营商的号码，几乎不会被平台识别为虚拟号。

为什么TIGER SMS目前最稳的方案

号码全部来自印尼三大运营商，ForeCoffee完全识别不出是临时号

支持支付宝、微信支付，充值秒到

有专门的“Any Other（其他服务）”万能选项，完美适配ForeCoffee这种没单独上架的应用

24小时客服，遇到问题秒解决

手把手教你用虚拟号码注册ForeCoffee

第一步：获取印尼临时号码

1. 打开浏览器，进入TIGER SMS 官网（支持中文）

2. 注册账号（用邮箱或谷歌一键登录都行）

3. 充值一点余额（建议先充30元就够用好几次了，支持支付宝/微信）

4. 在首页服务列表里，千万不要去找ForeCoffee（因为它没单独列出来）

5. 直接选择最下方的 “Any Other（其他任意服务）” 这个就是万能钥匙

6. 国家选择 Indonesia（印尼）

7. 点击购买，最快3秒就会分配一个 +62 开头的号码给你

第二步：在ForeCoffee上注册

1. 在手机上下载ForeCoffee App（Google Play或App Store都能下）

2. 打开App → 点击“Register / Daftar”

3. 在手机号一栏，完整输入TIGER SMS给你的号码（一定要带+62，例如 +628123456789）

4. 点击“Kirim Kode Verifikasi（发送验证码）”