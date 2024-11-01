如何不使用个人手机号注册亚马逊(Amazon)账号
用虚拟号码注册亚马逊
亚马逊（Amazon）是全球最大的公司之一，几乎啥都卖！从书籍、电子产品、家居用品，到食品、衣服，甚至提供云计算、人工智能和视频流媒体服务。
最开始，亚马逊只是一个网上书店，但如今它已经发展成一个巨大的“科技+购物”生态系统，几乎覆盖了我们生活的方方面面。
为什么注册亚马逊要手机号验证？
你可能会以为，只要有个邮箱就能注册亚马逊，然后直接开始买东西了。但其实并不是这样！
注册完成后，亚马逊会要求你提供一个手机号码，用来验证你的账号。如果没有这个验证，你将无法正常使用亚马逊的服务，比如：
-
不能下单买东西
-
不能使用各种功能和服务
亚马逊为什么要验证手机号？
1. 确认你是谁
亚马逊需要知道账号背后是一个真实的人。这样，当有订单问题、付款问题或重要通知时，他们可以联系到你。
2. 防止诈骗和黑客攻击
没有验证的账号更容易被黑、被盗用，或者成为钓鱼诈骗的目标。通过向你的手机发送验证码，亚马逊可以确认登录或注册的人是你本人。
3. 让服务更贴心
当你验证了身份，亚马逊就能根据你的喜好，给你推荐商品，提供更快捷的支付方式，让你的购物体验更顺畅、更个性化。
亚马逊什么时候会要求验证手机号？
-
注册时：
填完表格后，亚马逊会立刻向你填写的手机号发送验证码短信；
-
新设备登录：
如果你第一次用新的手机或电脑登录，亚马逊可能会要求你输入验证码，以确保是你本人在操作；
-
修改重要信息：
比如更改密码、绑定银行卡、更新收货地址时，亚马逊也可能会要求验证。
如何用Tiger SMS虚拟号码注册亚马逊账号
如果你不想用自己的真实手机号，但又想成功注册亚马逊，那最安全、最靠谱的方法就是使用 Tiger SMS 提供的虚拟号码。
下面是具体的操作步骤，一看就懂 :
1. 打开 Tiger SMS 官网
这是一个专门提供临时虚拟电话号码的服务平台，支持很多国家。
2. 注册账户
如果您已有账户，请直接登录。
3. 充值您的账户。
充值过程需要几分钟。你可以使用PayPal，支付宝或银行卡付款。；
选择一个国家号码
推荐选择美国（+1）或英国（+44） 的号码，因为亚马逊对这些地区的号码识别较好。
4. 复制你的虚拟号码
购买成功后，你可以在Tiger SMS的账户中找到这个号码，把它复制下来。
5. 在亚马逊注册时填写这个号码
打开亚马逊注册页面，当系统让你输入手机号时，把刚刚复制的虚拟号码填进去。
6. 到 Tiger SMS 查看验证码
亚马逊会向这个虚拟号码发送一条包含6位数验证码的短信，你可以在 Tiger SMS 的网站上看到这条短信。
7. 把验证码输入亚马逊
拿到验证码后，回到亚马逊页面，填入验证码，完成验证
🔐 优点总结：
-
你不用透露自己的真实手机号
-
注册流程简单快速
-
可以避免垃圾信息和隐私泄露
-
整个过程在线完成，不用打电话或复杂操作
为什么要用Tiger SMS来验证亚马逊账号？
优点说明:
📲 号码有效
提供真实可用的虚拟号码，能接收亚马逊的验证码短信
🛡️ 保护隐私
不用暴露自己的真实手机号，更安全
💰 价格实惠
按天或按月收费，灵活又便宜
⚡ 操作简单
全程在线，几秒钟就能收到验证码，无需繁琐步骤
常见问题解答
❓ 用虚拟号码能在亚马逊上买东西吗？
可以的！很多人都这么做。他们不想让真实号码出现在包裹上，或者不想让客服直接打自己手机。
❓ 虚拟号码多久会失效？
只要你不取消订阅，号码就会一直有效。你可以选亚马逊的择包月或包年，长期使用更划算。
❓ 如果验证码没收到怎么办？
别急，可以联系 Tiger SMS 的客服团队，他们会帮助你解决问题，直到你成功注册亚马逊账号。
这样，不用自己的手机号，也能注册亚马逊！
没错，你完全可以在不使用自己真实手机号的情况下注册亚马逊账号，而且方法很简单，也很安全！
最推荐的方式就是使用 Tiger SMS 提供的虚拟号码，它不仅能帮你顺利完成验证，还能保护你的隐私，避免不必要的骚扰和风险。
你可以：
-
安全注册，不暴露真实信息
-
快速收到验证码，完成账号验证
-
立刻开始使用亚马逊购物和服务
别再犹豫了，赶快试试 Tiger SMS，轻松注册亚马逊，开启你的全球购物之旅吧 。