如何不使用个人手机号注册亚马逊(Amazon)账号

用虚拟号码注册亚马逊

亚马逊（Amazon）是全球最大的公司之一，几乎啥都卖！从书籍、电子产品、家居用品，到食品、衣服，甚至提供云计算、人工智能和视频流媒体服务。

最开始，亚马逊只是一个网上书店，但如今它已经发展成一个巨大的​​“科技+购物”生态系统​​，几乎覆盖了我们生活的方方面面。

为什么注册亚马逊要手机号验证？

你可能会以为，只要有个邮箱就能注册亚马逊，然后直接开始买东西了。但其实​​并不是这样​​！

注册完成后，亚马逊会要求你提供一个​​手机号码​​，用来​​验证你的账号​​。如果没有这个验证，你将​​无法正常使用亚马逊的服务​​，比如：

不能下单买东西

不能使用各种功能和服务

1. 确认你是谁

亚马逊需要知道账号背后是一个真实的人。这样，当有订单问题、付款问题或重要通知时，他们可以联系到你。

2. 防止诈骗和黑客攻击

没有验证的账号更容易被黑、被盗用，或者成为钓鱼诈骗的目标。通过向你的手机发送验证码，亚马逊可以确认登录或注册的人是你本人。

3. 让服务更贴心

当你验证了身份，亚马逊就能根据你的喜好，给你推荐商品，提供更快捷的支付方式，让你的购物体验更顺畅、更个性化。

亚马逊什么时候会要求验证手机号？

​​注册时​​：

填完表格后，亚马逊会立刻向你填写的手机号发送验证码短信；

​​新设备登录​​：

如果你第一次用新的手机或电脑登录，亚马逊可能会要求你输入验证码，以确保是你本人在操作；

​​修改重要信息​​：

比如更改密码、绑定银行卡、更新收货地址时，亚马逊也可能会要求验证。

如果你​​不想用自己的真实手机号​​，但又想成功注册亚马逊，那最安全、最靠谱的方法就是使用 ​​Tiger SMS 提供的虚拟号码​​。

下面是具体的操作步骤，一看就懂 :

1. 打开 Tiger SMS 官网

这是一个专门提供​​临时虚拟电话号码​​的服务平台，支持很多国家。

2. 注册账户

如果您已有账户，请直接登录。



3. 充值您的账户。

充值过程需要几分钟。你可以使用PayPal，支付宝或银行卡付款。；

选择一个国家号码

推荐选择​​美国（+1）或英国（+44）​​ 的号码，因为亚马逊对这些地区的号码识别较好。

4. 复制你的虚拟号码

购买成功后，你可以在Tiger SMS的账户中找到这个号码，把它​​复制下来​​。

5. 在亚马逊注册时填写这个号码

打开亚马逊注册页面，当系统让你输入手机号时，​​把刚刚复制的虚拟号码填进去​​。

6. 到 Tiger SMS 查看验证码

亚马逊会向这个虚拟号码发送一条包含​​6位数验证码​​的短信，你可以在 Tiger SMS 的网站上看到这条短信。

7. 把验证码输入亚马逊

拿到验证码后，回到亚马逊页面，填入验证码，完成验证

🔐 ​​优点总结：​​

你不用透露自己的真实手机号

注册流程简单快速

可以避免垃圾信息和隐私泄露

整个过程在线完成，不用打电话或复杂操作

为什么要用Tiger SMS来验证亚马逊账号？

优点说明:

📲 号码有效

提供真实可用的虚拟号码，能接收亚马逊的验证码短信

🛡️ 保护隐私

不用暴露自己的真实手机号，更安全

💰 价格实惠

按天或按月收费，灵活又便宜

⚡ 操作简单

全程在线，几秒钟就能收到验证码，无需繁琐步骤

常见问题解答

❓ 用虚拟号码能在亚马逊上买东西吗？

可以的！很多人都这么做。他们不想让真实号码出现在包裹上，或者不想让客服直接打自己手机。

❓ 虚拟号码多久会失效？

只要你不取消订阅，号码就会一直有效。你可以选亚马逊的择包月或包年，长期使用更划算。

❓ 如果验证码没收到怎么办？

别急，可以联系 Tiger SMS 的客服团队，他们会帮助你解决问题，直到你成功注册亚马逊账号。

这样，不用自己的手机号，也能注册亚马逊！

没错，​​你完全可以在不使用自己真实手机号的情况下注册亚马逊账号​​，而且方法很简单，也很安全！

最推荐的方式就是使用 ​​Tiger SMS 提供的虚拟号码​​，它不仅能帮你顺利完成验证，还能保护你的隐私，避免不必要的骚扰和风险。

你可以：

安全注册，不暴露真实信息

快速收到验证码，完成账号验证

立刻开始使用亚马逊购物和服务

​​别再犹豫了，赶快试试 Tiger SMS，轻松注册亚马逊，开启你的全球购物之旅吧 。