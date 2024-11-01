使用虚拟号码注册知乎账号​​

知乎是什么？为什么要注册知乎账号？

知乎（Zhihu）是中国一个非常受欢迎的​​问答平台​​，有点像国外的 ​​Quora（Quora 是一个让大家提问和回答问题的网站）​​。

在知乎上，你可以：

​​提问​​：比如你想了解某个知识点、学习方法、职业规划、科技趋势，都可以在知乎上提问；

​​回答问题​​：如果你擅长某个领域，可以分享你的经验、见解，帮助别人；

​​看高质量内容​​：很多专业人士、学者、行业从业者会在知乎上写文章、回答专业问题，内容质量通常比较高；

​​关注感兴趣的话题和用户​​：比如科技、心理学、学习、职场、电影、生活等；

​​建立个人品牌​​：如果你是学生、博主、创业者，知乎也是一个展示自己、积累影响力的好地方。

简单来说，​​知乎是一个可以学习、分享、交流知识的社区平台​​。

如何注册知乎账号？(普通注册方法)

注册知乎账号其实并不复杂，即使你之前没用过，按照下面的步骤也能轻松搞定:

1. 打开知乎官网或App

你可以通过手机浏览器访问 www.zhihu.com，或者直接在应用商店（苹果App Store / 安卓应用商店）搜索 ​​“知乎”​​ 并下载App。

2. 点击“注册”或“登录”

在首页，通常能看到 ​​“登录” / “注册”​​ 按钮，一般在右上角。

点进去之后，你可以选择用 ​​手机号、邮箱、微信、Apple ID、QQ、微博​​ 等方式注册。

3. 推荐使用手机号注册（最常用）

选择 ​​“手机号注册”​​，然后输一个入的手机号码​​；

系统会给你发送一条 ​​6位数字验证码短信​​；

把验证码输入到页面上，然后设置一个 ​​密码（通常6-20位）​​；

接着，你就可以登录并使用知乎了！

如果你没有中国手机号或者您不想使用你的个人电话号码，别担心，下文会告诉你如何用​​虚拟号码​​注册；注册后，你可以完善个人资料，比如头像、昵称、简介等，让你的账号更有个性。

如何不用中国手机号注册知乎账户？

如果你​​没有中国大陆的手机号​​，或者你人在国外，无法收到国内短信验证码，那么你可以使用一个​TIGER SMS​​海外虚拟电话号码​​ 来注册知乎。





什么是 Tiger SMS？

Tiger SMS 是一个可以​​提供临时海外电话号码​​的平台，这些号码可以​​接收短信验证码​​，用于注册像知乎、微信、百度等需要手机号验证的中国平台。

使用 Tiger SMS 注册知乎的步骤：

打开浏览器，进入 Tiger SMS 官网（请根据实际网址访问）；

注册一个账号（一般只需要提供邮箱，不需要实名）。

2. 充值账户​​

Tiger SMS 通常支持多种支付方式，比如信用卡、PayPal，甚至加密货币；

3. ​​选择一个国家/地区的虚拟号码​​

确保该号码能够​​接收来自知乎的短信验证码​​。

4. ​​在知乎注册页面，填写你购买的虚拟号码​​

打开知乎注册页面，选择 ​​“手机号注册”​​；

输入你从 Tiger SMS 获取的 ​​虚拟手机号​​；

点击“获取验证码”。

5. ​​回到 Tiger SMS 查看验证码​​

知乎会向该虚拟号码发送一条含有 ​​6位数验证码​​ 的短信；

你可以在TIGER SMS的网站或App上​​查看收到的验证码​​。

6. 将验证码输入知乎，完成注册​​

把收到的验证码填入知乎的验证码输入框；

设置登录密码，完成注册流程！

🎉 这样，你​​不用中国手机号，也能成功注册一个知乎账号​​！

使用 Tiger SMS 的好处是：号码有效、接收验证码快、操作简单，而且隐私有保障，非常适合海外用户或没有国内号码的学生、自由职业者等人群。

注册完知乎账号后，你可以做什么？

注册成功后，你就可以开始使用知乎的各种功能啦：

常见功能：

​​提问​​：遇到不懂的问题？大胆提问，会有很多人回答；

​​回答问题​​：分享你的知识、经验，帮助别人，还能提升个人影响力；

​​关注话题和用户​​：比如“人工智能”、“心理学”、“学习方法”、“考研”、“职场”等，找到你感兴趣的内容；

​​阅读优质内容​​：知乎上有非常多专业人士写的深度文章，内容质量通常很高；

​​收藏与分享​​：看到好的答案，可以收藏或分享给朋友；

​​建立个人主页​​：完善头像、昵称、个人简介，让你的账号更专业。