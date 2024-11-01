2025年如何注册知乎(Zhihu)账号
使用虚拟号码注册知乎账号
知乎是什么？为什么要注册知乎账号？
知乎（Zhihu）是中国一个非常受欢迎的问答平台，有点像国外的 Quora（Quora 是一个让大家提问和回答问题的网站）。
在知乎上，你可以：
-
提问：比如你想了解某个知识点、学习方法、职业规划、科技趋势，都可以在知乎上提问；
-
回答问题：如果你擅长某个领域，可以分享你的经验、见解，帮助别人；
-
看高质量内容：很多专业人士、学者、行业从业者会在知乎上写文章、回答专业问题，内容质量通常比较高；
-
关注感兴趣的话题和用户：比如科技、心理学、学习、职场、电影、生活等；
-
建立个人品牌：如果你是学生、博主、创业者，知乎也是一个展示自己、积累影响力的好地方。
简单来说，知乎是一个可以学习、分享、交流知识的社区平台。
如何注册知乎账号？(普通注册方法)
注册知乎账号其实并不复杂，即使你之前没用过，按照下面的步骤也能轻松搞定:
1. 打开知乎官网或App
-
你可以通过手机浏览器访问 www.zhihu.com，或者直接在应用商店（苹果App Store / 安卓应用商店）搜索 “知乎” 并下载App。
2. 点击“注册”或“登录”
-
在首页，通常能看到 “登录” / “注册” 按钮，一般在右上角。
-
点进去之后，你可以选择用 手机号、邮箱、微信、Apple ID、QQ、微博 等方式注册。
3. 推荐使用手机号注册（最常用）
-
选择 “手机号注册”，然后输一个入的手机号码；
-
系统会给你发送一条 6位数字验证码短信；
-
把验证码输入到页面上，然后设置一个 密码（通常6-20位）；
-
接着，你就可以登录并使用知乎了！
如果你没有中国手机号或者您不想使用你的个人电话号码，别担心，下文会告诉你如何用虚拟号码注册；注册后，你可以完善个人资料，比如头像、昵称、简介等，让你的账号更有个性。
如何不用中国手机号注册知乎账户？
如果你没有中国大陆的手机号，或者你人在国外，无法收到国内短信验证码，那么你可以使用一个TIGER SMS海外虚拟电话号码 来注册知乎。
什么是 Tiger SMS？
Tiger SMS 是一个可以提供临时海外电话号码的平台，这些号码可以接收短信验证码，用于注册像知乎、微信、百度等需要手机号验证的中国平台。
使用 Tiger SMS 注册知乎的步骤：
-
打开浏览器，进入 Tiger SMS 官网（请根据实际网址访问）；
-
注册一个账号（一般只需要提供邮箱，不需要实名）。
2. 充值账户
-
Tiger SMS 通常支持多种支付方式，比如信用卡、PayPal，甚至加密货币；
3. 选择一个国家/地区的虚拟号码
-
确保该号码能够接收来自知乎的短信验证码。
4. 在知乎注册页面，填写你购买的虚拟号码
-
打开知乎注册页面，选择 “手机号注册”；
-
输入你从 Tiger SMS 获取的 虚拟手机号；
-
点击“获取验证码”。
5. 回到 Tiger SMS 查看验证码
-
知乎会向该虚拟号码发送一条含有 6位数验证码 的短信；
-
你可以在TIGER SMS的网站或App上查看收到的验证码。
6. 将验证码输入知乎，完成注册
-
把收到的验证码填入知乎的验证码输入框；
-
设置登录密码，完成注册流程！
🎉 这样，你不用中国手机号，也能成功注册一个知乎账号！
使用 Tiger SMS 的好处是：号码有效、接收验证码快、操作简单，而且隐私有保障，非常适合海外用户或没有国内号码的学生、自由职业者等人群。
注册完知乎账号后，你可以做什么？
注册成功后，你就可以开始使用知乎的各种功能啦：
常见功能：
-
提问：遇到不懂的问题？大胆提问，会有很多人回答；
-
回答问题：分享你的知识、经验，帮助别人，还能提升个人影响力；
-
关注话题和用户：比如“人工智能”、“心理学”、“学习方法”、“考研”、“职场”等，找到你感兴趣的内容；
-
阅读优质内容：知乎上有非常多专业人士写的深度文章，内容质量通常很高；
-
收藏与分享：看到好的答案，可以收藏或分享给朋友；
建立个人主页：完善头像、昵称、个人简介，让你的账号更专业。