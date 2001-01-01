2025年如何注册小红书账号及账号推广的特点
内容
使用虚拟号码注册账户
小红书是什么？为什么值得注册？
小红书（也叫 Little Red Book）是中国非常流行的一个社交平台，是中国最受欢迎的生活方式社交平台之一。它特别受到年轻女生的喜爱。
在小红书上，你可以：
-
看到别人分享的美妆、穿搭、旅行、美食、健身、学习、生活好物等笔记；
-
发布自己的图文或短视频内容，记录生活、分享经验；
-
找到购物灵感、好物推荐，甚至直接通过平台购买商品；
-
关注你喜欢的博主、品牌，与他们互动交流。
简单来说，小红书就像是一个结合了朋友圈 + 购物分享 + 种草社区 + 电商平台的地方。
它最初是一个分享海外购物体验的平台，后来逐渐发展成一个用户真实推荐 + 社区互动 + 品牌营销的大平台，非常适合个人品牌推广、产品种草、内容营销。
2025年如何注册小红书账号？
注册小红书账号其实非常简单，以下是基本步骤：
1. 下载小红书App
你可以在手机应用商店（如苹果App Store 或 安卓应用商店）搜索“小红书”并下载。
2. 打开App，点击注册
进入App后，点击“我”或“注册/登录”按钮，选择注册方式。
3. 选择注册方式
最常用的方式是：
-
手机号注册（推荐）：输入一个中国大陆的手机号，接收验证码完成注册；
-
微信/QQ/Apple ID 登录：如果你有这些账号，也可以直接一键登录。
4. 接收验证码并填写
输入手机号后，小红书会给你发一个6位数验证码短信，填入即可完成注册。
如果您想注册一个额外的或匿名的帐户，在这种情况下还有另一个可靠的选择 - 虚拟号码。
什么是虚拟号码，有什么用？
虚拟号码是一种不需要实体 SIM 卡的临时电话号码，通过互联网在线获取，可以用来接收短信验证码，比如在注册 小红书（Xiaohongshu）、微博（Weibo）、Telegram、WhatsApp、Instagram、TikTok 等平台时使用。
对于没有中国手机号的海外用户，或者不想用自己的真实手机号注册、担心信息泄露、防止骚扰，又或者想注册多个账号的用户来说，虚拟号码是一个非常实用的工具。