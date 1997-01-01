如何用虚拟号码注册第二个原神账号？用TIGER SMS超简单

你玩《原神》一段时间了，想注册第二个账号来体验不同的角色和剧情，或者干脆把主账号和副账号分开？但官方规定一个邮箱地址只能注册一个账号，而你的邮箱地址已经被占用了。你该怎么办？别担心！使用虚拟电话号码，你可以轻松注册第二个（甚至多个）《原神》账号。超级简单——今天我们将教你如何在几分钟内通过TIGER SMS使用虚拟号码。







为什么需要虚拟号码注册第二个原神账号？

原神的规则是：​​一电子邮箱能绑定一个游戏账号​​。如果你已经用自己真电子邮箱注册了大号，想再注册一个小号（比如专门刷材料、练副职业），或者想试试新出的角色搭配，就会发现“电子邮箱已被占用”，没法直接注册。

这时候，要么再办一张新手机卡注册新电子邮箱（麻烦又费钱），要么就用​​虚拟手机号 ​​— 它是一种“假的”但能正常接收验证码的号码，专门用来注册各种账号，不用绑定自己的真实身份，完美解决“一个手机号只能注册一个账号”的问题。





因此，要注册新的《原神》账号，您需要找到一个新的电子邮件地址。您可以在哪里找到虚拟号码，电子邮件地址？TIGER SMS 如何帮助您注册《原神》？请继续阅读以获取所有问题的答案。

什么是TIGER SMS？为什么选它？

TIGER SMS是一个专门提供​​虚拟手机号​​的平台，全球200多个国家/地区的号码都有，包括原神支持的地区（比如中国、美国、日本等）。它的优势特别明显：

​​号码真实能用​​：TIGER SMS的虚拟号是和当地运营商合作的，原神官方能识别，不会提示“号码无效”。



​​验证码秒到​​：你用虚拟号注册原神时，平台会在1-2分钟内把验证码发到订单页面，不用等很久。



​​超便宜​​：一个虚拟号可能只要几块钱，比办实体手机卡划算多了。



​​保护隐私​​：注册时不用填身份证、真实姓名，虚拟号也不关联你的个人信息，完全匿名。



​​操作简单​​：哪怕你是第一次用虚拟号，跟着步骤走，十分钟就能学会！





使用 TIGER SMS 注册第二个原神账号：分步说明。

两个步骤：

1. 使用虚拟号码注册一个邮箱。

2. 使用新的邮箱地址注册原神账号。





第一步：用虚拟号注册谷歌账号（用于原神登录）

原神账号的注册和登录通常与谷歌账号相关联，所以你需要先注册谷歌账号，而TIGER SMS的虚拟号码非常适合用来注册谷歌账号。事实上，凭借TIGER SMS的虚拟号码，你可以注册任意数量的谷歌账号，这些账号能用于原神账号的授权登录。