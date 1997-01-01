如何用虚拟号码注册第二个原神账号？用TIGER SMS超简单
你玩《原神》一段时间了，想注册第二个账号来体验不同的角色和剧情，或者干脆把主账号和副账号分开？但官方规定一个邮箱地址只能注册一个账号，而你的邮箱地址已经被占用了。你该怎么办？别担心！使用虚拟电话号码，你可以轻松注册第二个（甚至多个）《原神》账号。超级简单——今天我们将教你如何在几分钟内通过TIGER SMS使用虚拟号码。
为什么需要虚拟号码注册第二个原神账号？
原神的规则是：一电子邮箱能绑定一个游戏账号。如果你已经用自己真电子邮箱注册了大号，想再注册一个小号（比如专门刷材料、练副职业），或者想试试新出的角色搭配，就会发现“电子邮箱已被占用”，没法直接注册。
这时候，要么再办一张新手机卡注册新电子邮箱（麻烦又费钱），要么就用虚拟手机号 — 它是一种“假的”但能正常接收验证码的号码，专门用来注册各种账号，不用绑定自己的真实身份，完美解决“一个手机号只能注册一个账号”的问题。
因此，要注册新的《原神》账号，您需要找到一个新的电子邮件地址。您可以在哪里找到虚拟号码，电子邮件地址？TIGER SMS 如何帮助您注册《原神》？请继续阅读以获取所有问题的答案。
什么是TIGER SMS？为什么选它？
TIGER SMS是一个专门提供虚拟手机号的平台，全球200多个国家/地区的号码都有，包括原神支持的地区（比如中国、美国、日本等）。它的优势特别明显：
-
号码真实能用：TIGER SMS的虚拟号是和当地运营商合作的，原神官方能识别，不会提示“号码无效”。
-
验证码秒到：你用虚拟号注册原神时，平台会在1-2分钟内把验证码发到订单页面，不用等很久。
-
超便宜：一个虚拟号可能只要几块钱，比办实体手机卡划算多了。
-
保护隐私：注册时不用填身份证、真实姓名，虚拟号也不关联你的个人信息，完全匿名。
-
操作简单：哪怕你是第一次用虚拟号，跟着步骤走，十分钟就能学会！
使用 TIGER SMS 注册第二个原神账号：分步说明。
两个步骤：
1. 使用虚拟号码注册一个邮箱。
2. 使用新的邮箱地址注册原神账号。
第一步：用虚拟号注册谷歌账号（用于原神登录）
原神账号的注册和登录通常与谷歌账号相关联，所以你需要先注册谷歌账号，而TIGER SMS的虚拟号码非常适合用来注册谷歌账号。事实上，凭借TIGER SMS的虚拟号码，你可以注册任意数量的谷歌账号，这些账号能用于原神账号的授权登录。
-
注册/登录TIGER账户短信。
-
登录后，进入“充值”页面，选择支付方式（比如支付宝、银行卡。
-
选择服务“Google/YouTube/Gmail”，点击“购买号码”在这里我们选择了英国号码（可以任意选择）。