软件 MailBot by Tavel：用于 Outlook、Yahoo、AOL、Mail 邮箱的自动注册、解锁和验证工具

自动注册工具MailBot by Tavel

MailBot 是一个专业的 Windows 多线程软件，它可以自动注册邮箱（也就是自动创建邮箱账号）、检查邮箱是否能用或者是否存在（也就是检查邮箱状态），还可以自动解除邮箱的封锁（也就是解封邮箱）。

MailBot by Tavel 是这个领域里最早出现的工具之一，从 2009 年就开始使用了。这么多年来，它因为功能多、运行稳定，已经赢得了几十万用户的信任。

邮箱功能

POP3、IMAP 和 SMTP 功能对功能在某些邮箱服务中需要单独设置才能使用。

可以为 POP3/IMAP/SMTP 设置一个​​单独的密码​​（这个密码是给其他应用程序用的）。

可以为一些邮箱账号设置​​别名（也就是小名或另一个邮箱名）​​，比如 Outlook、Mail.ru、Mail.com、GMX.com、WP.pl、O2.pl、Onet.pl、Inbox.lv 和 Runbox.com。

可以​​设置邮件自动转发​​，把收到的邮件转到另一个你指定的邮箱，支持的邮箱有：Outlook、WP.pl、O2.pl 和 Яндекс（Yandex）。

可以在 Outlook、Mail.ru、UKR.net 和 Runbox.com 上​​开启两步验证（2FA）​​，并且软件里面有​​内置的 TOTP 密码生成器​​。

可以​​关闭 Mail.ru、Outlook、Mail.com、GMX.com、Onet.pl、Meta.ua 和 I.ua 的垃圾邮件过滤功能​​。

可以​​关闭 Outlook、Mail.ru 和 Onet.pl 的智能邮件分类功能​​（也就是不让邮箱自动帮你把邮件分类）。

可以​​把某个邮箱地址添加到联系人列表里​​，支持的邮箱有 Outlook 和 Yahoo。

IP封锁的解除

MailBot 可以绕过 IP 地址的限制，并且可以灵活地设置网络连接：这个程序支持各种类型的代理（比如 SOCKS5、SOCKS4、HTTPS 和 HTTP），包括需要账号密码登录的代理，如果不想用代理，它也可以直接连接，不用代理。

你可以很方便地从文件或者链接导入代理列表，支持不同供应商的格式，还可以给每个代理单独设置用户名和密码。而且，MailBot 还能自动更新代理列表，它会记住哪些代理已经用过了，哪些不能用，这样你就不用一次次地测试浪费时间和流量了。

如果你需要更高的匿名性，或者想绕过某些地区的限制，这个程序还支持通过 Tor 网络来连接，也可以通过 SSH 隧道自动创建 SOCKS5 代理。你只需要提供远程服务器的登录信息，程序就会自己建立隧道，非常方便。

绕过机器人检测的验证码

关于验证码（CAPTCHA），MailBot 已经和很多常见的验证码识别服务连接好了，比如：EzCaptcha、CapSolver、ruCaptcha/2Captcha（支持 HTTP 和 WebSocket 方式）、Captcha88、Mg-Captcha、Anti Captcha v2、CapMonster Cloud、Imagetyperz、CAPTCHAs.IO、Death By Captcha、BestCaptchaSolver 等等。你只需要连接你选择的 API，程序就会在注册和检查邮箱的过程中自动使用这些验证码破解工具。

因为有强大的代理支持 + 自动破解验证码 + 自动记录“不好用的代理”，MailBot 在大量注册和检查邮箱时可以运行得很稳定、很快，大大减少被封号和重复浪费资源的情况。

如何使用软件批量注册账号？

要想开始批量注册，你需要先购买这个软件。买好之后，接下来就需要对它进行设置。

1）打开软件，然后选择你想要的邮箱类型。

2）选择需要创建的流和账户数量，并根据需要进行配置。

3）添加你将要使用的代理。建议不要使用公共代理，因为存在较高的被目标服务封禁的风险。为了确保稳定“养号”，推荐仅使用具有高匿名性的代理，且这些代理应通过 HTTPS 或 SOCKS 协议运行；在使用之前，建议先检查这些代理的 IP 地址是否未被列入黑名单。

你可以通过 URL 或 TXT 下载它们。





4）设置所需的验证码识别服务，请注意，您需要在验证码服务提供商的官方网站上付费，才能确保其正常运行。

此外，并非所有的验证码服务都能通过微软 Outlook 的人工验证码（human captcha）检测。因此，您需要选择一个能够识别 human captcha 的验证码服务，这样才能在自动注册账号时避免出现问题。例如，EzCaptcha 在这方面表现就很出色。

5) 接下来，我们选择短信服务。这款软件支持很多短信服务平台，这里我们以 TIGER SMS 服务为例进行演示。

6) 然后会弹出一个窗口，在这里你需要选择短信服务提供商，添加 API 密钥，并设置虚拟号码的最高价格。你可以在您的 TIGER SMS 个人账户中找到 API 密钥。



7）返回到“自动注册”选项卡，然后点击“开始”。接下来，系统就会开始自动注册账号的过程。

完成了。当账号成功注册后，它们会显示在软件的“账号”文件夹中。现在，你已经知道如何使用 MailBot by Tavel 软件轻松简单地开始自动注册账号了。