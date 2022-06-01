2025年如何在中国用虚拟号码轻松注册Facebook

如何防止使用虚拟号码注册的 Facebook 账号被封禁

Facebook 是全球最大的社交平台之一，但在​​中国大陆​​，由于网络环境和政策原因，直接访问和使用 Facebook 并不是一件容易的事。

不过，仍然有很多人——比如留学生、外贸从业者、研究人员，或者单纯想了解海外社交网络的人——希望​​注册一个 Facebook 账号​​，用来联系朋友、获取信息或者做其他用途。

但问题来了：​​注册 Facebook 通常需要一个能接收短信的手机号码​​，而如果你​​没有国外的手机号​​，或者不想用自己真实的号码，怎么办？

别担心，使用一个​​虚拟号码（也就是临时、一次性的海外电话号码）​​，就可以帮你轻松完成注册，​​保护隐私，还不用绑定自己的真实手机​​。

为什么推荐使用虚拟号码注册 Facebook？

使用虚拟号码（比如通过 ​​TIGER SMS​​ 获取的海外临时号码）来注册 Facebook，有以下几个好处：

- 不需要使用你自己的中国手机号​​，避免信息泄露或骚扰；

- 可以绕过地区限制​​，即使你在国内，也能用海外号码注册；

- 可以创建多个账号​​，比如工作号、测试号，互不干扰；

- 提高注册成功率​​，避免因为“没有手机号”而被挡在门外。

尤其是在国内网络环境下，使用一个来自​​美国、英国等海外国家的虚拟号码​​，会让你的注册过程更顺利。

在中国注册 Facebook，系统一般会检查哪些内容？

即使你成功拿到了虚拟号码，注册 Facebook 时也需要注意一些细节，否则可能会被系统判定为“可疑账号”或无法通过验证：

1. ​​必须填写可接收短信的手机号（但可以用虚拟号代替）​​

2. ​​Facebook 会通过 AI 分析你的注册行为是否“像真人”​​

系统会观察你注册时的操作，比如：

注册速度太快（比如一两分钟就填完所有信息）

没有上传头像或填写个人资料

没有关注任何主页或添加好友

如果你的账号看起来“太假”，可能会被限制功能，甚至要求进一步验证。

​​建议你这样做：​​

慢慢填写个人信息，别着急；

上传一张清晰的个人头像；

填写“关于我”等简介内容；

关注一些公开的 Facebook 主页，加几个好友。

3. ​​IP地址和登录地区要保持稳定​​

如果你频繁更换网络环境（比如用不同的代理、VPN、WiFi），Facebook 可能会怀疑你的账号不正常。

最好使用​​稳定的网络​​，比如家庭宽带，​​不要频繁切换登录地点或IP​​。

4. ​​注册后可能需要进行身份验证（通常在72小时内）​​

有时 Facebook 会要求你：

上传自拍照或身份证照片；

让已有好友帮你确认身份；

输入手机或邮箱收到的验证码。

5. ​​姓名和出生日期要填写合理​​

不要用“测试账号”“ABC 123”这种一看就是假的姓名；

出生日期也别写“2000年1月1日”这种太常见或明显随意的日期；

建议填写一个​​看起来真实、合理的名字和年龄​​，比如用一个接近成年人的出生年份（如1990年左右），并补充城市、职业等信息。

为什么推荐用TIGER SMS获取虚拟号码？

​​TIGER SMS​​ 是一个专门提供​​虚拟电话号码​​的服务平台，全球很多用户都用它来注册 Facebook、Instagram、Telegram 等海外平台。

它的主要优势包括：

可以快速获取​​来自美国、英国等国家的临时电话号码​​

支持包括 Facebook 在内的多个平台

界面简单，操作方便，几秒钟就能买到号码

短信验证码会直接显示在 TIGER SMS 网站上，​​不用接收真实手机短信​​

支持多种支付方式，包括信用卡、PayPal，甚至​​加密货币​​，灵活又安全

如何通过 TIGER SMS 获取虚拟号码并注册 Facebook？（超简单步骤）

​​打开 TIGER SMS 官网​​ ​​注册一个账号​​（只需要一个邮箱，不需要实名认证）

​​给账户充值​​（支持银行卡、支付宝、加密货币等方式）











​​选择 Facebook 服务，然后选择一个国家（比如美国、日本等）​​ ​​购买一个临时虚拟号码​​







​​将这个号码填入 Facebook 的注册页面​​







​​回到 TIGER SMS 网站，查看你收到的短信验证码​​







​​将验证码复制并粘贴到 Facebook，完成注册！​​

整个过程你​​不需要使用自己真实的手机号​​，也不用担心信息泄露，几分钟就能完成





这样总结：2025年在中国注册 Facebook，这样做最方便、最安全。

如果你想在中国注册一个 Facebook 账号，但又​​没有海外手机号​​，或者不想用自己真实的号码，那么使用​​TIGER SMS的虚拟号码​​就是一个非常实用、安全的解决方案。