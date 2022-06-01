中文
博客

2025年如何在中国用虚拟号码轻松注册Facebook

内容

为什么推荐使用虚拟号码注册 Facebook？

在中国注册 Facebook，系统一般会检查哪些内容？

为什么推荐用TIGER SMS获取虚拟号码？

如何通过 TIGER SMS 获取虚拟号码并注册 Facebook？

如何防止使用虚拟号码注册的 Facebook 账号被封禁

Facebook 是全球最大的社交平台之一，但在​​中国大陆​​，由于网络环境和政策原因，直接访问和使用 Facebook 并不是一件容易的事。

不过，仍然有很多人——比如留学生、外贸从业者、研究人员，或者单纯想了解海外社交网络的人——希望​​注册一个 Facebook 账号​​，用来联系朋友、获取信息或者做其他用途。

但问题来了：​​注册 Facebook 通常需要一个能接收短信的手机号码​​，而如果你​​没有国外的手机号​​，或者不想用自己真实的号码，怎么办？

别担心，使用一个​​虚拟号码（也就是临时、一次性的海外电话号码）​​，就可以帮你轻松完成注册，​​保护隐私，还不用绑定自己的真实手机​​。

Picture background

 

使用虚拟号码（比如通过 ​​TIGER SMS​​ 获取的海外临时号码）来注册 Facebook，有以下几个好处：

- 不需要使用你自己的中国手机号​​，避免信息泄露或骚扰；

- 可以绕过地区限制​​，即使你在国内，也能用海外号码注册；

- 可以创建多个账号​​，比如工作号、测试号，互不干扰；

- 提高注册成功率​​，避免因为“没有手机号”而被挡在门外。

尤其是在国内网络环境下，使用一个来自​​美国、英国等海外国家的虚拟号码​​，会让你的注册过程更顺利。

 

在中国注册 Facebook，系统一般会检查哪些内容？

即使你成功拿到了虚拟号码，注册 Facebook 时也需要注意一些细节，否则可能会被系统判定为“可疑账号”或无法通过验证：

1. ​​必须填写可接收短信的手机号（但可以用虚拟号代替）​​

  • Facebook 通常要求你提供一个​​能接收验证码的手机号​​，虽然也可以用邮箱注册，但大多数情况下，​​没有手机号很难通过验证​​。

  • 如果你没有海外手机号，使用 ​​TIGER SMS 的虚拟号码​​ 就是一个很好的替代方案。

2. ​​Facebook 会通过 AI 分析你的注册行为是否“像真人”​​

系统会观察你注册时的操作，比如：

  • 注册速度太快（比如一两分钟就填完所有信息）

  • 没有上传头像或填写个人资料

  • 没有关注任何主页或添加好友

如果你的账号看起来“太假”，可能会被限制功能，甚至要求进一步验证。

​​建议你这样做：​​

  • 慢慢填写个人信息，别着急；

  • 上传一张清晰的个人头像；

  • 填写“关于我”等简介内容；

  • 关注一些公开的 Facebook 主页，加几个好友。

3. ​​IP地址和登录地区要保持稳定​​

  • 如果你频繁更换网络环境（比如用不同的代理、VPN、WiFi），Facebook 可能会怀疑你的账号不正常。

  • 最好使用​​稳定的网络​​，比如家庭宽带，​​不要频繁切换登录地点或IP​​。

4. ​​注册后可能需要进行身份验证（通常在72小时内）​​

有时 Facebook 会要求你：

  • 上传自拍照或身份证照片；

  • 让已有好友帮你确认身份；

  • 输入手机或邮箱收到的验证码。

5. ​​姓名和出生日期要填写合理​​

  • 不要用“测试账号”“ABC 123”这种一看就是假的姓名；

  • 出生日期也别写“2000年1月1日”这种太常见或明显随意的日期；

  • 建议填写一个​​看起来真实、合理的名字和年龄​​，比如用一个接近成年人的出生年份（如1990年左右），并补充城市、职业等信息。

 

为什么推荐用TIGER SMS获取虚拟号码？

​​TIGER SMS​​ 是一个专门提供​​虚拟电话号码​​的服务平台，全球很多用户都用它来注册 Facebook、Instagram、Telegram 等海外平台。

它的主要优势包括：

  • 可以快速获取​​来自美国、英国等国家的临时电话号码​​

  • 支持包括 Facebook 在内的多个平台

  • 界面简单，操作方便，几秒钟就能买到号码

  • 短信验证码会直接显示在 TIGER SMS 网站上，​​不用接收真实手机短信​​

  • 支持多种支付方式，包括信用卡、PayPal，甚至​​加密货币​​，灵活又安全 

 

  1. ​​打开 TIGER SMS 官网​​

  2. ​​注册一个账号​​（只需要一个邮箱，不需要实名认证） 

  3. ​​给账户充值​​（支持银行卡、支付宝、加密货币等方式）





  4. ​​选择 Facebook 服务，然后选择一个国家（比如美国、日本等）​​

  5. ​​购买一个临时虚拟号码​​



  6. ​​将这个号码填入 Facebook 的注册页面​​



  7. ​​回到 TIGER SMS 网站，查看你收到的短信验证码​​



  8. ​​将验证码复制并粘贴到 Facebook，完成注册！​​

整个过程你​​不需要使用自己真实的手机号​​，也不用担心信息泄露，几分钟就能完成

这样总结：2025年在中国注册 Facebook，这样做最方便、最安全。

如果你想在中国注册一个 Facebook 账号，但又​​没有海外手机号​​，或者不想用自己真实的号码，那么使用​​TIGER SMS的虚拟号码​​就是一个非常实用、安全的解决方案。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。