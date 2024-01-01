如何在2024年通过使用虚拟号码在Hamster Kombat点击器上赚钱

Hamster Kombat 是一款迷人的点击游戏，通过点击屏幕获取虚拟硬币。在游戏中，您成为交易所的负责人，游戏的主角是一只仓鼠。主要目标是提升交易所的地位并在仓鼠战斗中取胜。为了实现这一目标，您需要提升级别并增加每次点击的硬币奖励。但请注意，每次点击会消耗仓鼠的能量，每次至少需等待5分钟才能恢复。

游戏的关键在于每天都要参与。如果错过了某天，可能会导致进度重置。为了有效地赚取硬币，建议每隔三小时登录游戏。

游戏的详细指南由开发者提供，但简而言之：

选择一个交易所开始赚钱。可以选择像Gate.io或Binance等多种交易所。选择的交易所不会影响游戏进展，可以随时更改。

游戏共有9个级别，每个级别都会解锁新的功能：

青铜：从0个硬币开始。



银：达到5000个硬币。



金：达到25000个硬币。



大师：需要超过1亿个硬币。

随着级别的提升，每次点击获得的硬币数量也会增加。

游戏会慷慨奖励忠实的玩家，使他们赚取财富的道路变得更加快和有趣。

具体的数字不予披露。为了加快财富的积累，增益项非常重要：

Boost No1 - Multitap：增加每次点击的硬币数量。初始成本为2000游戏硬币，可以无限次使用，但每次激活的成本比上一次更高。

Boost No2 - Energy limit：增加持续点击的能量限制。初始成本为2000硬币，可以升级。

Boost No3 - Full energy：免费提供恢复能量的机会，每天最多六次，每小时只能激活一次。

参与各种任务以增加您的收入。

总共有四种赚钱方式（在“赚钱”部分）：订阅游戏频道或加入Telegram群组，关注X社交平台的账号，以及邀请三位朋友加入游戏。在“每日任务”部分，主要奖励是每日登录奖励 - 第一天获得500个硬币，第七天获得100,000个硬币。请记得每天领取您的免费硬币，否则登录天数将被重置。完成其他任务可以获得从5000到25000个硬币不等的奖励。通过推荐赚取收入：如果Telegram用户通过您的链接加入游戏，您和该用户各自将获得5000个硬币。如果该用户是Telegram Premium用户，则您可以获得25000个硬币。

如何不点击按钮，直接赚取硬币？

要赚取硬币，您无需经常参与游戏。您可以通过购买“Mine”部分的卡片来获得游戏收入。这些卡片包括“Legal”、“PR&Team”、“Markets”和“Specials”。每张卡片都有特定的收益，例如成本为250个硬币的“BTC pairs”卡片每小时带来40个硬币的收益，即使不在游戏中也是如此。根据其价格和收益选择卡片。卡片在退出游戏后的3小时内有效，之后需要重新启动Hamster Kombat以继续获得硬币。每张卡片都可以升级，提高其级别 - 每个更高级别的升级成本更高，但每小时的收益更多。

密码、组合卡片和百万硬币

为了积攒500万硬币，收集组合卡片至关重要。每天，您将面对一组新的三张卡片，需要猜中正确的组合。格林威治时间15:00后，可获得准备好的组合。游戏中每天都会出现基于摩尔斯电码的密码，所有参与者都有机会解密。成功解密密码将获得100万硬币的奖励。您可以在互联网上找到这些密码。

在Hamster Kombat中增加推广积分

另一种赚取硬币的方法是通过增加推广积分或邀请朋友通过您的链接开始游戏。从游戏中获取链接，然后发送给朋友或熟人。如果您的所有朋友都已经在游戏中，您可以选择在Telegram购买推广积分，或者自行增加推广积分。

让我们考虑第二种选择。 如何在Hamster Kombat中增加推广积分？

其中一种方法是使用虚拟号码创建新的Telegram帐户。为了方便注册，您需要额外的设备。但请注意，使用相同的Wi-Fi网络或设备进行操作可能存在风险，因为在将来的空投中可能会被剥夺奖励。

1. 要增加推广积分，请注册我们的TIGER SMS服务。



2. 充值余额，选择您方便的支付方式（包括加密货币）



3. 选择Telegram服务和您希望购买号码的国家。



4. 成功注册账户后，点击您的推广链接，将硬币添加到主账户和推广账户的余额。

5. 重复这些步骤，以获得额外的硬币，除了完成每日任务和点击之外。

Hamster Kombat：可以赚多少？

参与tap-2-earn社区对玩家带来了一定的风险。潜在收入取决于成功将游戏货币转换为代币，并在后续的交易所中进行交换，这可能导致其价值发生变化。交换后代币的确切价值目前尚不清楚。 Hamster Kombat的成本是多少？ 需要意识到高收入并不是绝对的保证。通过空投转换货币的过程受到汇率波动的影响，这些波动在1：100至1：1,000,000之间变化。随着参与者数量和账户资金的增加，获得的代币数量也会减少。鉴于欺诈计划和参与者的多样性，评估交换率时应保持谨慎。Hamster Kombat项目的规则是透明和清晰的，这使得它对许多用户具有吸引力，因为预先知道获得的游戏代币数量。就像加密货币一样，这些游戏代币的价值可能会发生显著变化。在初始阶段，它们的价值可能较低，成功取决于市场的需求和玩家愿意进行交换的程度。

Hamster Kombat：Telegram的新明星，超越Notcoin

与其前辈Notcoin不同，Hamster Kombat通过提供令人兴奋和引人入胜的赚钱方式，赢得了Telegram游戏玩家的心。

Hamster Kombat的成功秘诀很简单：它将游戏过程从简单的加密货币挖掘转变为一种令人沉迷的活动。

另一方面，Notcoin则专注于技术方面，集成了The Open Network区块链，并成功在多个加密货币交易所上市。