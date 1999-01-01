如何创建Telegram账号农场并每月赚取超过1000美元

账号农场是一个相当全面的概念，它向初学者介绍了各种误解，但在其背后还有其他有趣的定义和含义。

主要概念

在本文中，我们特别讨论的是Telegram账号农场，尽管不同服务的概念是统一的。通过“农场”，我们指的是一整套你必须采取的具体行动，以创建待售的现成账号。

初始资本

启动业务的第一步是拥有初始资本，你可以从各种来源获得。金额各不相同，但即使只有1000卢布的小资本，你也可以轻松开始。

选择短信验证服务

有了初始资本，我们可以进入下一个阶段——选择虚拟号码服务，例如TIGER SMS，它允许你租用号码创建Telegram账号。

选择赚钱工具

注册账号只有两种方式——手动（非常繁琐且低效）和使用专业软件，例如，对于Telegram来说，有TG GIANT、TG PIXEL等。许多软件提供试用/免费使用期——所以所有的途径都对你开放！

创建农场

你有资本吗？——很好。你选择了合适的临时虚拟号码服务吗？——非常好。找到了特殊的软件吗？——太棒了。让我们继续。输入软件，并通过API（向服务器发送请求）连接到选定的虚拟号码服务，比如说TIGER SMS。如果你对API操作有任何疑问，你可以咨询TIGER SMS支持专家或自动注册软件。

结尾

你已经配置好了一切，咨询了，准备好启动了吗？——试试创建你的第一个账号吧！

如何通过销售Telegram账号每月赚取超过1000美元

有许多平台可以列出你的账号产品。Telegram不仅在俄罗斯，而且在国外也很受欢迎。例如，你可以使用各种论坛以及账号销售市场——Lolz Market、Accsmarket、Market24、FunPay。独立搜索感兴趣的客户是初期客户基础的一个有前途的市场。未来，考虑创建你自己的现成账号商店。你已经准备好启动了！开始你的账号销售之旅。TIGER SMS祝你成功！