如何使用虚拟号码创建第二个 YouTube 账号

不使用个人号码注册账户

你是不是想在 YouTube 上扩大自己的影响力，但又不想用自己的私人手机号去注册新的账号？那么这篇文章就是为你准备的！下面我们就来教你，如何​​使用 TIGER SMS 提供的虚拟号码，快速、简单又安全地创建第二个 YouTube 账号​​。 

 

为什么要创建第二个 YouTube 账号？

 

很多人都有创建第二个 YouTube 账号的需求，比如：

 

  • 想把​​个人视频​​和​​工作/学习内容​​分开；

  • 想为​​兴趣爱好​​（比如游戏、音乐、学习）单独开一个频道；

  • 或者单纯想试试不同的内容风格，但不想影响主账号。

 

但是，根据 YouTube 的规定，​​新注册的账号通常需要绑定一个之前手机号​​。如果你不想用自己的私人手机号，这就会成为一个问题。

不过，现在有一个简单的解决办法：​​使用一个跟自己手机无关TIGER SMS的虚拟号码​​，这样你就可以绕过这个限制，​​轻松注册第二个账号，同时保护自己的隐私​​。

 

什么是 TIGER SMS？

​​TIGER SMS​​ 是一个​​提供虚拟电话号码的服务平台​​，它的作用是帮你获取一个​​临时的、不绑定你真实身份的手机号​​，你可以用这个号码来接收验证码，进而注册各种网络服务，比如 YouTube。

简单来说，就是你可以用一个​​别人不知道、跟你手机无关的号码​​，去注册 YouTube 账号，从而达到​​保护隐私、扩大账号数量​​的目的。

 

 

如何用 TIGER SMS 创建第二个 YouTube 账号？

下面是具体的操作流程，跟着一步步来，非常简单： 

第一步：注册或登录 TIGER SMS 账号

  1. 打开 TIGER SMS 官方网站

  2. 如果你还没有账号，点击“注册”，填写邮箱和密码，创建一个新账户。

  3. 如果已经有账号了，直接登录就行。