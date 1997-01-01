如何使用虚拟号码创建第二个 YouTube 账号
内容
如何用 TIGER SMS 创建第二个 YouTube 账号？
不使用个人号码注册账户
你是不是想在 YouTube 上扩大自己的影响力，但又不想用自己的私人手机号去注册新的账号？那么这篇文章就是为你准备的！下面我们就来教你，如何使用 TIGER SMS 提供的虚拟号码，快速、简单又安全地创建第二个 YouTube 账号。
为什么要创建第二个 YouTube 账号？
很多人都有创建第二个 YouTube 账号的需求，比如：
-
想把个人视频和工作/学习内容分开；
-
想为兴趣爱好（比如游戏、音乐、学习）单独开一个频道；
-
或者单纯想试试不同的内容风格，但不想影响主账号。
但是，根据 YouTube 的规定，新注册的账号通常需要绑定一个之前手机号。如果你不想用自己的私人手机号，这就会成为一个问题。
不过，现在有一个简单的解决办法：使用一个跟自己手机无关TIGER SMS的虚拟号码，这样你就可以绕过这个限制，轻松注册第二个账号，同时保护自己的隐私。
什么是 TIGER SMS？
TIGER SMS 是一个提供虚拟电话号码的服务平台，它的作用是帮你获取一个临时的、不绑定你真实身份的手机号，你可以用这个号码来接收验证码，进而注册各种网络服务，比如 YouTube。
简单来说，就是你可以用一个别人不知道、跟你手机无关的号码，去注册 YouTube 账号，从而达到保护隐私、扩大账号数量的目的。
如何用 TIGER SMS 创建第二个 YouTube 账号？
下面是具体的操作流程，跟着一步步来，非常简单：
第一步：注册或登录 TIGER SMS 账号
-
打开 TIGER SMS 官方网站。
-
如果你还没有账号，点击“注册”，填写邮箱和密码，创建一个新账户。
-
如果已经有账号了，直接登录就行。