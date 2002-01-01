如何在 Telegram 上匿名聊天：不暴露真实身份的方法

用虚拟号码创建一个“隐身”的 Telegram 账号

你可能听说过 ​​Telegram​​，这是一款全球很流行的聊天软件。它由 ​​帕维尔杜罗夫​​ 在 ​​2013 年​​ 推出，不仅能发文字，还能发语音、视频、照片和文件，功能很强大。

你还可以用它加入 ​​群聊和频道​​，有人用来学习，有人用来获取新闻或工作交流。

最重要的是，​​Telegram 很注重隐私保护​​，不会随便泄露用户信息，所以现在全球有 ​​超过 7 亿人​​ 都在用它。

但是，你有没有想过：​​如何在 Telegram 上聊天，但又不让人知道你是谁？​​ 比如，你不想用自己真实的手机号注册，也不想暴露自己的身份，那该怎么办呢？答案就是：​​使用虚拟号码（临时电话号码）来注册 Telegram 账号​​，这样可以很好地保护你的隐私，做到“隐身”聊天。

什么是虚拟号码？为什么它能帮你匿名？

普通的电话号码是和你的手机 SIM 卡绑定的，用了就等于告诉别人你的真实身份。但 ​​虚拟号码​​ 就不一样了，它是​​临时生成的、不绑定任何真实手机卡​​，只用于接收验证码或注册账号，用完就可以丢掉，​​不会泄露你的真实信息​​。

有一些平台，比如 ​​TIGER SMS​​，就专门提供这种​​临时虚拟号码​​，你可以用它们来注册 Telegram，从而实现​​匿名聊天，不暴露真实身份​​。

如何用 TIGER SMS 创建一个“隐身”的 Telegram 账号？

TIGER SMS 是一个提供临时电话号码的服务平台，操作起来很简单，界面也很友好，而且价格不贵。下面就是使用 TIGER SMS 来注册一个匿名 Telegram 账号的几个简单步骤：

第一步：先在 TIGER SMS 上注册一个账号（不用填真实信息！）

打开 TIGER SMS 的网站，创建一个新账户。

好消息是：你​​不需要提交任何个人身份信息​​，比如真名、身份证号之类的，完全可以保持匿名。

注册好后，你就拥有了使用他们服务的权限，可以开始购买虚拟号码了。

第二步：给账户充值（可以用加密货币，更隐秘！）

TIGER SMS 支持多种付款方式，比如银行卡、电子钱包，甚至​​加密货币​​（比如比特币），这样你的操作就更加隐秘。

充值后，资金会​​立刻到账​​，你不用等，马上就可以购买虚拟号码。

第三步：买一个专门用来注册 Telegram 的临时号码

在 TIGER SMS 的网站上，找到 ​​“Telegram虚拟号码”​​ 服务。

你可以​​选择号码所属的国家​​（比如美国、英国、日本等），然后点击“购买”按钮。

接着，系统会跳转到付款页面，你付完钱后，这个号码就是你的了！

你还可以在 TIGER SMS 的 ​​“号码历史”​​ 页面里，查看你买过的所有虚拟号码，方便管理和再次使用。

接下来，用这个虚拟号码注册 Telegram 账号

当你已经从 TIGER SMS 那里买到一个临时号码后，就可以用它来注册 Telegram 啦！步骤如下：

1. 打开 Telegram，开始注册

下载并打开 Telegram 应用（手机上或电脑上都可以）。

点击“注册”或“开始使用”，进入注册流程。

当系统让你填写​​手机号码​​时，不要填你自己的真实号码，而是选择你刚买的那个​​虚拟号码对应的国家代码​​，然后输入那个临时号码。



2. 接收验证码（不用自己的手机！）

Telegram 会往你买的那个​​临时号码​​上发送一条含有​​验证码​​的短信。

你不用拿真实的手机去查这条短信，而是​​重新登录 TIGER SMS 网站​​，在“我的号码”或相关页面里找到这个号码，点击“查看验证码”按钮，就能看到 Telegram 发来的验证码了。

你在购买号码的TIGER SMS页面上会看到验证码。 把这个验证码​​记下来或直接复制​​。



3. 把验证码填回 Telegram，完成注册