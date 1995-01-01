中文
博客

2025年无需个人手机号码注册Truth Social账户指南

内容

为何Truth Social要求提供手机号码？

使用TIGER SMS虚拟号码注册Truth Social的步骤指南

2025年重要建议与注意事项

结论

Truth Social是一款社交媒体平台，于2022年由特朗普媒体与科技集团（TMTG）推出，该集团由美国前总统唐纳德·特朗普控股。该平台自称是自由交流的场所，但在注册时仍要求进行强制验证，其中包括使用手机号码。如果您希望保护隐私或没有合适的手机号码，本指南将为您提供解决方案。

 

为何Truth Social要求提供手机号码？

与许多现代平台一样，Truth Social使用手机号码验证以达到以下目的：

  • 身份验证：减少垃圾账户和机器人的数量。

  • 安全性：在忘记密码时恢复账户访问权限。

  • 验证：确保每个用户只能创建一个账户。

然而，出于隐私考虑，许多用户不愿提供个人手机号码。幸运的是，存在合法且有效的方法可以绕过这一要求。

解决方案：使用虚拟号码接收验证码

无需个人手机号码注册Truth Social最有效的方法是使用虚拟号码服务。这些服务提供真实的电话号码（通常来自美国，也支持巴西和加拿大号码），专门用于接收包含验证码的短信。

 

虚拟号码平台的工作原理很简单：您选择服务（此处为Truth Social），支付虚拟号码费用（通常只需几卢布），即可在您的虚拟"账户"中获得该号码。随后，您在注册时使用此号码，而SMS中的验证码将发送到您服务账户的收件箱中。

 

 

使用TIGER SMS虚拟号码注册Truth Social的步骤指南

步骤1：准备虚拟号码

  1. TIGER SMS官网注册或登录您的账户。



  2. 通过您方便的方式（银行卡、加密货币、电子钱包）为账户充值。



  3. 在服务列表中搜索"Truth Social"或选择号码归属国为"美国"（也可选择巴西、加拿大等等）。



  4. 购买号码。该号码在限定时间内有效（通常为10-20分钟），足以接收SMS。

步骤2：开始Truth Social注册

  1. 访问Truth Social官网或从App Store/Google Play下载应用。