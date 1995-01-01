在哪里获取印尼号码用于注册 GOJEK / GOPAY？

什么是 GOJEK 和 GOPAY？为什么需要印尼手机号注册？

​​GOJEK​​ 是印尼领先的多功能超级应用，提供包括叫车、外卖、快递、家政服务等多种生活服务，是印尼人日常生活中不可或缺的一部分。而 ​​GOPAY​​ 则是 GOJEK 旗下的电子钱包服务，类似于中国的支付宝或微信支付，用户可以通过它进行线上支付、转账、缴费等操作。

如果您想在印尼使用 GOJEK 或注册 GOPAY 账户，系统通常会要求您提供一个 ​​印尼本地的手机号码​​，用于接收 ​​验证码​​，以完成身份验证和账户激活。这是平台出于安全与合规的考虑，确保用户是真实、本地的使用者。 然而，对于​​不在印尼居住的用户​​，或者​​没有印尼本地

SIM 卡​​ 的人来说，获取一个真实的印尼手机号可能会面临不少困难，比如：

需要本人亲自到印尼营业厅办理；

必须提供护照等身份证明；

有些运营商只服务本地居民；

境外购买印尼卡邮寄不便，且不一定支持注册在线服务。

那么，有没有更加简单、高效的解决方案呢？

为什么选择虚拟号码？自然过渡至解决方案

如果您暂时无法获得真实的印尼手机号，一个非常实用的替代方案就是使用 ​​印尼的虚拟号码（虚拟手机号）​​。 ​​虚拟号码​​ 是一种通过互联网提供的电话号码，无需实体 SIM 卡，也无需本人前往印尼办理。您可以通过一些专业的 ​​短信接收平台（接码平台）​​ 获取这种号码，用来接收来自 GOJEK / GOPAY 的 ​​短信验证码，从而顺利完成账户注册和验证。 这种方式不仅 ​​便捷、安全、隐私性强​​，而且非常适合海外用户、自由职业者、开发者或想要体验印尼本地服务的人士。









为什么推荐 TIGER SMS？专业可靠的接码平台

在众多提供虚拟号码的服务商中，​​TIGER SMS​​ 是一个国际知名、广受好评的 ​​短信验证码接收平台​​，提供来自 ​​全球 200 多个国家和地区​​ 的临时虚拟手机号，其中就包括 ​​印度尼西亚（Indonesia）​​。 ​​TIGER SMS​​ 专注于为用户提供 ​​快速、稳定、安全的短信接收服务​​，适用于注册各类海外应用、电子钱包、社交平台、游戏、金融账户等，尤其是像 GOJEK / GOPAY 这类需要本地号码验证的服务。

TIGER SMS 的主要优势：

​​提供印尼虚拟号码​​ —— 可用于注册 GOJEK / GOPAY

​​短信接收快速稳定​​ —— 验证码通常在几分钟内到达

​​无需 SIM 卡，无需实名​​ —— 全程在线操作，保护用户隐私

​​支持全球用户​​ —— 接受多种支付方式，包括银行卡、加密货币等

​​按需付费，性价比高​​ —— 一般只对成功接收的短信收费

​​24/7 客服支持​​ —— 遇到问题随时可以咨询

如何使用 TIGER SMS 的印尼虚拟号码注册 GOJEK / GOPAY？（简易操作指南）

以下是通过TIGER SMS获取印尼虚拟号码并注册 GOJEK / GOPAY 的基本步骤：

第一步：注册并登录 TIGER SMS 账户

访问 TIGER SMS 官方网站，点击【注册】创建一个新账户，然后登录进入个人管理面板。





第二步：充值账户余额

登录后，在个人中心找到【充值余额】选项，选择您方便的支付方式（如银行卡、PayPal、加密货币等），为账户充值。









第三步：购买印尼虚拟号码

在控制面板中，点击【购买号码】，从国家列表中选择 ​​印度尼西亚（Indonesia）​​，然后选择一个可用的虚拟号码。





第四步：前往 GOJEK / GOPAY 平台开始注册

打开 GOJEK 官方 App（或 GOPAY 注册入口），点击【注册】或【Daftar】进入用户注册流程。





第五步：填写信息并输入印尼虚拟号码

在注册表单中填写您的姓名等基本信息，并在 ​​“手机号码”​​ 一栏中输入您从 TIGER SMS 购买的 ​​印尼虚拟号码​​（注意：可能需要包含国际区号，例如 +62）。





第六步：等待 GOJEK / GOPAY 发送验证码

系统将向您提供的印尼虚拟号码发送一条包含 ​​验证码（OTP）​​ 的短信。该短信将显示在您的 TIGER SMS 账户中。





第七步：在 TIGER SMS 平台查看验证码

返回 TIGER SMS 网站，在您购买的印尼号码详情页中，查看最新收到的短信内容，找到验证码并复制。



