在哪里获取印尼号码用于注册 GOJEK / GOPAY？
什么是 GOJEK 和 GOPAY？为什么需要印尼手机号注册？
为什么选择虚拟号码？自然过渡至解决方案
为什么推荐 TIGER SMS？专业可靠的接码平台
如何使用 TIGER SMS 的印尼虚拟号码注册 GOJEK / GOPAY？（简易操作指南）
GOJEK 是印尼领先的多功能超级应用，提供包括叫车、外卖、快递、家政服务等多种生活服务，是印尼人日常生活中不可或缺的一部分。而 GOPAY 则是 GOJEK 旗下的电子钱包服务，类似于中国的支付宝或微信支付，用户可以通过它进行线上支付、转账、缴费等操作。
如果您想在印尼使用 GOJEK 或注册 GOPAY 账户，系统通常会要求您提供一个 印尼本地的手机号码，用于接收 验证码，以完成身份验证和账户激活。这是平台出于安全与合规的考虑，确保用户是真实、本地的使用者。 然而，对于不在印尼居住的用户，或者没有印尼本地
SIM 卡 的人来说，获取一个真实的印尼手机号可能会面临不少困难，比如：
-
需要本人亲自到印尼营业厅办理；
-
必须提供护照等身份证明；
-
有些运营商只服务本地居民；
-
境外购买印尼卡邮寄不便，且不一定支持注册在线服务。
那么，有没有更加简单、高效的解决方案呢？
为什么选择虚拟号码？自然过渡至解决方案
如果您暂时无法获得真实的印尼手机号，一个非常实用的替代方案就是使用 印尼的虚拟号码（虚拟手机号）。 虚拟号码 是一种通过互联网提供的电话号码，无需实体 SIM 卡，也无需本人前往印尼办理。您可以通过一些专业的 短信接收平台（接码平台） 获取这种号码，用来接收来自 GOJEK / GOPAY 的 短信验证码，从而顺利完成账户注册和验证。 这种方式不仅 便捷、安全、隐私性强，而且非常适合海外用户、自由职业者、开发者或想要体验印尼本地服务的人士。
为什么推荐 TIGER SMS？专业可靠的接码平台
在众多提供虚拟号码的服务商中，TIGER SMS 是一个国际知名、广受好评的 短信验证码接收平台，提供来自 全球 200 多个国家和地区 的临时虚拟手机号，其中就包括 印度尼西亚（Indonesia）。 TIGER SMS 专注于为用户提供 快速、稳定、安全的短信接收服务，适用于注册各类海外应用、电子钱包、社交平台、游戏、金融账户等，尤其是像 GOJEK / GOPAY 这类需要本地号码验证的服务。
TIGER SMS 的主要优势：
提供印尼虚拟号码 —— 可用于注册 GOJEK / GOPAY
短信接收快速稳定 —— 验证码通常在几分钟内到达
无需 SIM 卡，无需实名 —— 全程在线操作，保护用户隐私
支持全球用户 —— 接受多种支付方式，包括银行卡、加密货币等
按需付费，性价比高 —— 一般只对成功接收的短信收费
24/7 客服支持 —— 遇到问题随时可以咨询
如何使用 TIGER SMS 的印尼虚拟号码注册 GOJEK / GOPAY？（简易操作指南）
以下是通过TIGER SMS获取印尼虚拟号码并注册 GOJEK / GOPAY 的基本步骤：
第一步：注册并登录 TIGER SMS 账户
访问 TIGER SMS 官方网站，点击【注册】创建一个新账户，然后登录进入个人管理面板。
第二步：充值账户余额
登录后，在个人中心找到【充值余额】选项，选择您方便的支付方式（如银行卡、PayPal、加密货币等），为账户充值。
第三步：购买印尼虚拟号码
在控制面板中，点击【购买号码】，从国家列表中选择 印度尼西亚（Indonesia），然后选择一个可用的虚拟号码。
第四步：前往 GOJEK / GOPAY 平台开始注册
打开 GOJEK 官方 App（或 GOPAY 注册入口），点击【注册】或【Daftar】进入用户注册流程。
第五步：填写信息并输入印尼虚拟号码
在注册表单中填写您的姓名等基本信息，并在 “手机号码” 一栏中输入您从 TIGER SMS 购买的 印尼虚拟号码（注意：可能需要包含国际区号，例如 +62）。
第六步：等待 GOJEK / GOPAY 发送验证码
系统将向您提供的印尼虚拟号码发送一条包含 验证码（OTP） 的短信。该短信将显示在您的 TIGER SMS 账户中。
第七步：在 TIGER SMS 平台查看验证码
返回 TIGER SMS 网站，在您购买的印尼号码详情页中，查看最新收到的短信内容，找到验证码并复制。