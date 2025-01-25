查找印尼手机号码以注册 Indomaret 账户

中文
博客

想在家轻松购买印尼特色商品，却在注册Indomaret时被“+62”开头的手机验证码难住了？无论你身在何处，这篇文章将为你提供一份零门槛的解决方案，让你轻松绕过号码限制，成功开启Indomarket的购物之旅。

 

为什么注册Indomaret需要印尼手机号？

Indomaret是印尼知名的本地电商平台，为了确保交易安全和服务本土用户，它要求每位注册者都必须提供一个印尼的手机号码（以+62开头）进行身份验证。这就像一把“本地钥匙”，用来确认你与当地市场的关联性。

 

但对于我们来说，这却成了一道门槛：

人在海外：专门办理一张印尼SIM卡不现实，成本高昂且流程复杂。

短期需求：可能只是偶尔购买几次，办理长期套餐非常不划算。

隐私顾虑：不想轻易暴露自己的个人主号，避免后续的营销打扰。

 

那么，有没有一种方法，既能拿到这把“本地钥匙”，又不用这么麻烦呢？答案是肯定的——这就是我们接下来要介绍的虚拟号码。 

 

Picture background

 

虚拟号码：你的“在线密钥”

简单来说，虚拟号码就是一个通过互联网提供的、临时的电话号码。它不是你手机里插着的那种实体SIM卡，而是一个数字服务。你可以把它想象成在网上“租用”一个号码，专门用来接收像Indomaret这样的平台发送的验证码。

 

选择虚拟号码有三大明显优势：

 成本极低：通常只需花费几元到十几元人民币，远比国际漫游或购买当地卡便宜。

即时可用：在线支付后秒速获得号码，无需等待快递或前往营业厅。

保护隐私：完美地将你的个人手机号与平台账号隔离开，用完即弃，安全省心。

在众多提供虚拟号码的服务中，TIGER SMS​ 是一个非常稳定和可靠的选择。

 

 

什么是 TIGER SMS？

你可以把 TIGER SMS​ 理解为一个专业的“国际号码大超市”。这个平台汇集了全球各地（包括印尼）的真实手机号码资源。当我们需要注册某个海外服务时，就可以去这个“超市”里，临时“租”一个对应的号码来用一下。

TIGER SMS 最大的特点是“真实”。它提供的号码背后是真实的实体SIM卡，因此像Indomaret这样的平台系统会认为这是一个正常的本地用户号码，验证码接收的成功率非常高，可以有效避免被系统拒绝的问题。

 

用TIGER SMS注册Indomaret（关键步骤）

请注意，Indomaret可能不会直接出现在TIGER SMS的服务列表中。但这完全没关系！这里有一个万能法则：如果在服务列表里找不到你要的特定平台（如Indomaret），请永远选择那个名为 “Any Other” （或其他服务）的选项。​ 这个选项是专门为成千上万个未被单独列出的网站和App准备的，兼容性极广。

 

下面是详细的步骤：

 

第1步：在TIGER SMS获取印尼号码

1 访问官网：用浏览器打开TIGER SMS 的官方网站

2 注册账号：使用你的邮箱完成注册，过程非常简单。

 

 

3 账户充值：为你的账号充值少量金额，平台通常支持支付宝、信用卡等多种便捷方式。

 

 

4 选择服务：

  • 在国家/地区选择中，找到并点击 Indonesia（印尼）。

  • 在服务列表中，找到并选择 “Indomaret”​ 这个万能选项。

5 购买号码：点击购买，系统会立即为你分配一个完整的+62开头的印尼手机号。请记下这个号码。 

 

 

第2步：在Indomaret平台发起注册

1 打开Indomaret：访问Indomaret的官方网站或下载其手机App。

2 进入注册页：点击“注册”或“Sign Up”按钮，进入账户创建页面。

3 填写号码：在要求输入手机号码的字段中，完整地填入你从TIGER SMS获得的那个号码， 务必包含国家代码+62。

4 发送验证码：点击“发送验证码”或“Send Code”按钮。

 

 

第3步：接收并填写验证码 

1 切回TIGER SMS：迅速返回到 TIGER SMS 的网站或你的用户中心页面。

2 查看短信：进入“购买号码”功能，找到你刚才购买的印尼号码。

3 获取验证码：点击查看该号码的详情，稍等片刻（通常几秒到一分钟），Indomaret发送的短信验证码就会显示在这里。

3 完成验证：将这串数字验证码完整地填写回Indomaret的注册页面。

 