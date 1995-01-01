中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

在哪里可以找到印尼号码用于BPJS TK注册?

内容

什么是虚拟号码，它如何帮助您？

为什么选择 TIGER SMS？

如何使用 TIGER SMS 的印尼虚拟号码注册 BPJSTK：操作步骤

在哪里可以找到印尼号码用于BPJS TK注册?

什么是BPJSTK，为什么需要印尼号码？ 

 

​​BPJSTK（Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja）​​ 是印尼政府设立的一个社会保障机构，主要为劳动者提供工伤保险等保障服务，类似于中国的工伤保险制度。对于在印尼工作的外籍员工或本地特定行业的从业者来说，注册BPJSTK通常是强制性的。 在注册BPJSTK的过程中，系统会要求您提供一个​​印尼本地的手机号码​​，用于接收​​验证码，以完成身份验证和注册流程。然而，获取一个真实的印尼SIM卡可能并不容易，尤其是当您身处印尼境外时。这时候，​​虚拟号码​​就成了一个理想的解决方案。

为什么有时无法使用真实号码？

  • ​​需要本人亲自到场​​：在印尼购买实体SIM卡通常需要提供护照并亲自到当地营业厅办理。

  • ​​运营商限制​​：某些运营商只向本地居民或持有印尼身份证（KTP）的用户提供服务。

  • ​​地理位置限制​​：如果您不在印尼境内，获取本地号码几乎是不可能的。

​​解决方案？​​ 使用一个​​印尼的虚拟号码​​，通过互联网接收短信验证码，无需实体SIM卡，也无需身处印尼。 

 

什么是虚拟号码，它如何帮助您？

​​虚拟号码的本质与工作原理​​

​​虚拟号码​​是一种基于云技术的创新通信解决方案，它完全摆脱了实体SIM卡的物理限制。这类号码通过互联网提供服务，由专业的​​短信接收服务平台（即"接码平台"）​​运营维护。其工作原理类似于电子邮件，您无需拥有实体设备即可收发信息。

 

​​核心功能与应用场景​​

  • ​​验证码接收专家​​：专门用于接收各类​​短信验证码​​，特别是国际服务的注册验证

  • ​​跨地域注册利器​​：完美解决需要本地号码的网站或应用程序注册难题

  • ​​地域限制破解工具​​：有效绕过各种地域限制和身份验证障碍

  • ​​临时需求最佳选择​​：适合短期使用场景，避免长期持有不必要号码

 

​​在BPJSTK注册中的具体价值​​

对于BPJSTK注册而言，虚拟号码展现出独特优势：

​​精准匹配需求​​ – 您只需要一个能够接收验证码的​​印尼虚拟号码​​，这正是服务的核心功能

​​成本效益最大化​​ – 相比实体卡，费用降低80%以上，且无后续维护成本

​​时间效率提升​​ – 整个获取过程仅需3-5分钟，立即投入使用

​​使用门槛降低​​ – 无需提供复杂证件材料，简化注册流程




为什么选择 TIGER SMS？

 

一个可靠且方便的获取​​印尼虚拟号码​​的解决方案是使用国际知名的短信接收平台 —— ​​TIGER SMS​​。 ​​TIGER SMS​​ 是一个全球性的接码服务平台，提供来自​​200多个国家​​的​​临时虚拟号码​​，其中包括​​印尼​​。该平台广泛用于注册各类网站、应用程序及政府服务，尤其适合需要接收短信验证码的场景，例如BPJSTK注册。

TIGER SMS 的优势：

  • ​​提供印尼号码​​ —— 您可以轻松选择一个印尼号码用于接收OTP；

  • ​​短信接收快速稳定​​ —— 验证码通常会在短时间内送达；

  • ​支持单次及批量购买​​ —— 适合个人用户和企业用户；

  • ​​匿名安全​​ —— 无需提供护照等个人身份信息；

  • ​​按需付费​​ —— 通常只对成功接收的短信收费，经济实惠；

  • ​​24/7 客服支持​​ —— 有任何问题都可以随时获得帮助。 



如何使用 TIGER SMS 的印尼虚拟号码注册 BPJSTK：操作步骤

 

​​访问 TIGER SMS 官网并注册账户​​ 创建一个账户以进入个人管理后台。



  1. ​​充值账户余额​​ 登录后，点击【充值余额】，选择您方便的支付方式（如银行卡、加密货币、电子钱包等）为账户充值。


  2. ​​购买印尼虚拟号码​​ 在控制面板中，点击【购买号码】，选择国家为​​印度尼西亚（Indonesia）​​，然后选择一个可用的号码。
    *如果国家/地区列表中没有您需要的服务号码，请使用“Any Other ”服务。



  3. ​​前往 BPJSTK 官方网站或应用​​ 打开 BPJSTK 的官方网站（或下载官方应用，如果可用），开始注册流程。

    Picture background

  4. ​​输入印尼虚拟号码​​ 在注册页面中填写个人信息，并在“手机号码”一栏中输入您刚刚从 TIGER SMS 购买的印尼号码。