百度（Baidu）的主要服务及注册账户的方法
使用外虚拟电话号码
百度是什么？为什么注册百度账号？
百度（Baidu）是中国最大的搜索引擎，也是全球排名第二的搜索引擎（按搜索量计算）。它类似于国际上大家熟悉的 Google，但主要服务于中文用户和中国市场。
过去，注册百度账号必须使用中国手机号，但现在情况已经改变！你完全可以使用外国手机号（海外号码）注册百度账号，无需中国本地号码。
注册百度账号后，你就可以使用百度提供的各种服务，比如搜索、问答、图片、新闻、音乐、文档分享，甚至了解中国正在发生的热门话题。
如何用外国手机号注册百度账号？
注册百度账号的流程其实并不复杂，就算你用的是海外手机号，也可以按照以下步骤轻松搞定：
1. 打开百度注册页面
进入百度的注册入口，你可以选择通过手机号或邮箱注册。
好消息：现在支持使用外国手机号注册！
2. 选择国家代码，输入你的手机号
-
在国家/地区代码列表中，百度支持183个国家和地区的手机号。
-
你只需要：
-
选择你手机号所属的国家代码（比如美国 +1，英国 +44 等）；
-
然后输入手机号码。
3. 设置用户名 & 通过人机验证
-
接着，你需要设置一个用户名，长度在 7 到 14 个字符之间，可以使用英文或中文输入法。
-
然后，你需要通过一个人机验证（防机器人验证），操作如下：
-
在页面右上角，你会看到一个拼图滑块；
-
用鼠标点击小方块，拖动到图片中的空缺位置（当你拖动时，正确位置会高亮显示）；
-
注意：用户名一旦设置成功，之后是无法修改的！ 系统在输入时会明确提醒你。
4. 接收短信验证码
-
输入完手机号和用户名后，百度会向你的手机发送一条6位数的验证码短信。
-
注意：短信可能不会马上到达，有时需要等待几秒，甚至尝试多次。
5. 如果没收到验证码，怎么办？
-
如果第一次没收到，可以等倒计时结束，点击“重新发送”；
-
或者点击页面上的链接（通常在第三个框里）再次尝试；
-
如果还是没收到，可以重复以上步骤几次，直到收到为止；
-
收到验证码后，将其输入到页面的倒数第二个输入框中。
6. 设置密码，完成注册
-
最后，设置一个6 到 14 个字符的密码，输入到最后一个框中；
-
然后点击蓝色的“注册”或“提交”按钮；
你的百度账号就注册成功了！
如何使用 TIGER SMS 的虚拟号码注册百度账号？
如果你没有中国手机号，也没有海外真实手机号能收到验证码，别担心，你仍然可以注册百度账号！
一个实用的方法是使用 TIGER SMS 提供的虚拟号码（海电话号码），步骤如下：
操作步骤：
-
访问 TIGER SMS 官网注册一个账户（一般只需要邮箱）；
-
充值账户（银行卡、PayPal、加密货币等多种支付方式）；