博客

百度（Baidu）的主要服务及注册账户的方法

内容

百度是什么？为什么注册百度账号？

如何用外国手机号注册百度账号？

如何使用 TIGER SMS 的虚拟号码注册百度账号？

百度有哪些主要服务？

 

使用外虚拟电话号码

百度是什么？为什么注册百度账号？

百度（Baidu）是中国最大的搜索引擎，也是​​全球排名第二的搜索引擎​​（按搜索量计算）。它类似于国际上大家熟悉的 Google，但主要服务于中文用户和中国市场。

过去，注册百度账号​​必须使用中国手机号​​，但现在情况已经改变！你​​完全可以使用外国手机号（海外号码）注册百度账号​​，无需中国本地号码。

注册百度账号后，你就可以使用百度提供的各种服务，比如搜索、问答、图片、新闻、音乐、文档分享，甚至了解中国正在发生的热门话题。

 

如何用外国手机号注册百度账号？

注册百度账号的流程其实并不复杂，就算你用的是​​海外手机号​​，也可以按照以下步骤轻松搞定：

1. 打开百度注册页面

进入百度的注册入口，你可以选择通过​​手机号或邮箱注册​​。

 好消息：现在支持使用外国手机号注册！​​



2. 选择国家代码，输入你的手机号

  • 在国家/地区代码列表中，百度支持​​183个国家和地区的手机号​​。

  • 你只需要：

    • 选择你手机号所属的国家代码（比如美国 +1，英国 +44 等）；

    • 然后输入手机号码​​。

3. 设置用户名 & 通过人机验证

  • 接着，你需要设置一个​​用户名​​，长度在 ​​7 到 14 个字符之间​​，可以使用​​英文或中文输入法​​。

  • 然后，你需要通过一个​​人机验证（防机器人验证）​​，操作如下：

    • 在页面右上角，你会看到一个​​拼图滑块​​；

    • 用鼠标​​点击小方块，拖动到图片中的空缺位置​​（当你拖动时，正确位置会高亮显示）；

    •  ​​注意：用户名一旦设置成功，之后是无法修改的！​​ 系统在输入时会明确提醒你。

4. 接收短信验证码

  • 输入完手机号和用户名后，百度会向你的手机发送一条​​6位数的验证码短信​​。

  • ​​注意：短信可能不会马上到达，有时需要等待几秒，甚至尝试多次。​​

5. 如果没收到验证码，怎么办？

  • 如果第一次没收到，可以​​等倒计时结束，点击“重新发送”​​；

  • 或者点击页面上的​​链接​​（通常在第三个框里）再次尝试；

  • 如果还是没收到，可以​​重复以上步骤几次​​，直到收到为止；

  • 收到验证码后，将其输入到页面的​​倒数第二个输入框​​中。

6. 设置密码，完成注册

  • 最后，设置一个​​6 到 14 个字符的密码​​，输入到最后一个框中；

  • 然后点击​​蓝色的“注册”或“提交”按钮​​；

你的百度账号就注册成功了！



如何使用 TIGER SMS 的虚拟号码注册百度账号？

如果你​​没有中国手机号，也没有海外真实手机号能收到验证码​​，别担心，你仍然可以注册百度账号！

一个实用的方法是使用 ​​TIGER SMS 提供的虚拟号码（海电话号码）​​，步骤如下：

操作步骤：

  1. ​​访问 TIGER SMS 官网注册一个账户（一般只需要邮箱）；



  2. ​​充值账户​​（银行卡、PayPal、加密货币等多种支付方式）；