2025年注册1688帐户的所有方法

使用外国电话号码注册账户 1688

1688.com是阿里巴巴集团旗下面向中国国内市场的最大贸易平台。这里汇聚了工厂、批发商和分销商，提供的商品价格远低于国际电商平台。

在1688上注册账号，可以享受批发价、内部折扣，并能直接与供应商沟通，以确认订单细节、议价和制定采购清单。本文将详细介绍2025年在1688注册账号的所有可行方法。

为什么要在1688注册？

在1688创建账号可以让你：

获得真实的工厂价格和内部折扣。

直接通过聊天与供应商沟通，确认交货时间、产品规格和交易条件。

通过手机应用将商品加入收藏夹并追踪价格变化。

将账号集成到通过代购进行的采购流程中，实现透明的结算和物流。

但是，从多个国家注册需要满足一些条件，以降低账户被封禁的风险。平台对新账户非常敏感，因此建议您遵循以下准则：使用同一设备，保持稳定的IP地址，并在北京时间下午2点后注册。

请注意，为了提高收到短信验证码的成功率，建议您使用与您注册账户时使用的手机号码所在国家相同的VPN。

注册前的准备

在开始注册前，请完成以下步骤以减少出错或被封号的可能性：

关闭VPN。平台允许使用来自中国或香港的IP，但初始注册阶段最好不使用VPN。

选择时间。最好在莫斯科时间晚上7点后注册，此时服务器负载较低，注册过程更稳定。

使用无痕模式。清理浏览器Cookie和缓存，以排除之前注册尝试的影响。

准备好手机号码。该号码不应与之前的1688、淘宝或支付宝账号关联。

确定注册方式。您可以选择直接在1688网站注册、通过淘宝APP、支付宝或淘宝极速版注册。

所有1688注册方法对比

存在多种创建1688账号的方式，每种都有其特点。以下是简要对比： 直接在1688.com网站注册 通过淘宝APP注册 通过实名认证的支付宝注册（需要中国身份证） 通过淘宝极速版注册

1. 直接在1688网站注册此方法

适用于希望不借助其他应用直接在1688.com网站注册的用户。但是，俄罗斯手机号可能不被系统支持，这使得不使用海外号码时此方法的可靠性较低。

方法描述：此方法涉及直接在1688官网填写注册表格。用户需要提供用户名、密码，并选择一个国家代码用于接收短信验证码。使用海外虚拟号码（如下文将介绍的Tiger SMS提供的号码）是提高成功率的有效途径。注册成功后，建议在最初几天保持低调使用，避免大量操作。

2. 通过淘宝APP注册

淘宝是阿里巴巴生态系统的一部分，淘宝账号可用于登录1688。

方法描述：

这种方法利用淘宝APP作为跳板。用户在淘宝APP上使用自己的手机号完成注册和验证。由于淘宝国际版对俄罗斯号码的兼容性相对更好，注册成功率较高。之后，在1688 APP或网站上选择"通过淘宝登录"即可授权关联。这种方法的好处是，一旦拥有了淘宝账号，就相当于拥有了整个阿里系多个平台（在一定范围内）的通行证，账号稳定性也更强。

3. 通过支付宝注册

支付宝要求用户完成身份验证，这有助于增加平台对您账号的信任度。此方法适用于愿意提交身份证明文件的用户。

方法描述：

这种方法通过先注册并实名认证支付宝账号，然后利用该账号登录1688。支付宝的实名认证需要用户上传护照等身份证件照片并进行人脸识别，属于严格的身份验证。完成认证的支付宝账号信誉度很高，用它来绑定和登录1688，可以显著提升1688账号的安全性和稳定性，减少被封禁的风险。不过，对于没有中国银行卡的国际用户，支付宝的某些支付功能可能会受限，但这不影响其作为1688账号的验证工具。

4. 通过淘宝极速版注册

淘宝极速版是淘宝的简化版应用，在其他方法因短信问题或要求中国身份证而失效时，可以尝试此方法。

方法描述：

当标准版淘宝APP遇到注册困难时，可以尝试使用更轻量级的"淘宝极速版"。它的注册流程可能有所不同，有时可能会绕过某些限制。成功在极速版注册后，获得的账号同样可以用于登录标准版淘宝，进而登录1688。这是一个在主要注册渠道不通时的备选方案。

与转向虚拟号码

如果您遇到收不到短信验证码或号码不被接受的问题，使用海外手机号就成为最佳解决方案。

这时，虚拟号码服务就派上了用场，它们提供用于接收短信的临时号码。Tiger SMS​ 便是在此类场景中表现可靠且便捷的服务之一。

什么是 Tiger SMS？

Tiger SMS​ 是一家在线服务商，提供用于在各种网站和应用注册时接收短信验证码的虚拟号码。该服务支持包括号码，使其成为1688注册的理想选择。

Tiger SMS的主要优势包括：

广泛的号码选择：提供中国、美国、欧洲等多国号码。

价格实惠：用于1688的号码价格通常仅需几卢布起，非常经济。

快速的短信送达：验证码通常在1-5分钟内送达。

简洁的界面：注册和购买号码只需几分钟。

保护隐私：您的个人数据不会泄露给目标平台。

对于无法使用自己手机号或需要为不同目的创建多个1688账号的用户来说，Tiger SMS尤其有用。

使用 Tiger SMS 的海外号码注册1688账号

请按照以下步骤操作，成功使用 Tiger SMS 提供的虚拟号码注册1688账号。